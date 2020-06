Tidligere United-stjerne avslører sin rolle i å ta ut Eden Hazard: - Har ingenting å si så lenge man respekterer reglene

Ander Herrera ble fort en helt på Old Trafford for sin rolle i å konstant henge på Chelseas superstjerne.

Den baskiske midtbanespilleren var aldri den største stjernen på Old Trafford, men ble en kulthelt for sin evne til å alltid spille på grensen av reglene.

Spesielt mot de største stjernene var Herrera som en klegg, og ønsket å gjøre mest mulig for å ødelegge deres rytme i løpet av kamper.

United-supportere husker spesielt rollen Herrera gjerne påtok seg mot Eden Hazard i Chelsea. Der så han tidvis ut til å være som et frimerke på den belgiske stjernen.

- Følger ham på do

Nå åpner Herrera, som i dag spiller i franske Paris Saint-Germain, opp om hva tanken var da hans lag i 2017 møtte Chelsea, som var på vei til å vinne tittelen.

Herrera scoret ett må, og hadde målgivende på et annet, men det var hans defensive rolle som virkelig vekket oppsikt:

- José (Mourinho, jour.amn) og jeg visste at Hazard var utvilsomt den beste spillere i Premier League, og dersom vi ville vinne, så måtte vi gjøre slik at han var minst mulig i nærheten av ballen, sier Herrera til The Athletic.

TAKTIKER: Ander Herrera og José Mourinho hadde en klar plan mot Eden Hazard. Foto: Tess Derry (Pa Photos)

- Så da ble vi enige. Jeg sa «Jeg er klar til å mannsmarkere ham, og jeg følger ham hvor som helst. Dersom han skal på do, så følger jeg etter, fordi jeg vil vinne denne kampen.

Det resulterte i tre poeng for United, men Herrera var den som fikk mest oppmerksomhet. Ikke bare for sin involvering i scoringene, men for den voldsomme jobben han gjorde mot Hazard.

- Jeg tror det viktigste er at laget vinner, da kan jeg sove om natta. Det har ingenting å si så lenge man respekterer reglene, og ikke gjør noe ulovlig.

Det skulle ikke gå spesielt bra noen uker i etterkant, da Herrera på ny hadde den samme rollen mot Hazard, men rakk å pådra seg to gule kort i den første kampen, og United tapte 0-1.

Herrera fortalte at han satte pris på å jobbe med tidligere United-trener José Mourinho, men at det ble tydelig etter hvert at han og klubben ikke hadde den samme forståelsen for hvordan ting skulle gjøre.

Dermed endte det med at Mourinho fikk sparken rundt juletider i 2018.

- Et av de beste menneskene jeg har møtt

Det førte til at Ole Gunnar Solskjær tok over som hovedtrener på midlertidig basis. Han ble senere, som kjent, ansatt som permanent United-trener.

Herrera har kun positive ting å si om nordmannen:

- Han er, helt seriøst, et av de fineste menneskene jeg har møtt i fotballen. Jeg er fortsatt i kontakt med ham fordi han er så fantastisk, og fortjener all suksess. Du finner ikke mange som ham i fotballen, sier Herrera.

- En som er så ærlig, så klar til å hjelpe, alltid ved din side. Det handler ikke om situasjonene. Så lenge du jobber og gir alt, så er han der for deg. Det er hans fremste kvalitet, han kommer kjapt i kontakt med garderoben.

Selv om de hadde en god kommunikasjon forsvant Herrera fra United sommeren 2019. Den gang ble det antatt at det var fordi han ønsket høyere lønning, og dermed gikk til PSG.

GODT FORHOLD: Ander Herrera har kun fine ting å si om Ole Gunnar Solskjær. Foto: Paul Ellis (AFP)

Det er et rykte Herrera ønsker å rette på:

- Det handlet ikke om penger. Det handlet om hvor lang kontrakt de ønsket å gi meg. Jeg mener jeg ventet for lenge på et tilbud, og fortjente mer oppmerksomhet fra klubben, sier Herrera.

- Men dette er en del av fotballen, en del av livet og det er ingenting personlig i det hele tatt. Jeg forventet at de skulle komme etter at jeg ble kåret til årets spiller i 2017, men de ventet til jeg hadde seks måneder igjen av kontrakten. Jeg var bare trist, sier Herrera.

I United-drakte var han med å vinne FA-cupen, Europa League og ligacupen. I franske PSG kan han allerede smykke seg med tittelen seriemester, etter at pariserne ble tildelt seriegullet for 2019/2020-sesongen.