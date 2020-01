Tidligere United-stjerne Chicharitos tårevåte video vekker oppsikt

Åpner opp for sine foreldre rundt bekymringene rundt karrieren før overgangen til amerikansk fotball.

Javier Hernández, bedre kjent som Chicharito, har vært en av Europas mest profilerte angripere siden sin overgang fra mexicanske Chivas til Manchester United i forkant av 2010/2011-sesongen.

Spissen, som var med å vinne Premier League med United ved to anledninger, har vært innom kjente klubber som Real Madrid, Sevilla og Bayer Leverkusen etter at han forlot United.

Tidligere denne uken ble det klart at han forlater den europeiske toppfotballen, og tar turen tilbake til den andre siden av Atlanteren. Der skal han erstatte Zlatan Ibrahimovic i Los Angeles Galaxy.

LES OGSÅ: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Den europeiske drømmen

I den forbindelse har 31-åringen lagt ut en video på sin YouTube-kanalen, Naked Humans, der han gir supporterne et innblikk i prosessen i forkant av overgangen til MLS-klubben.

Etter drøye 26 minutter av videoen er det en reflekterende Chicharito som ringer hjem til México for å snakke med foreldrene om hvor karrieren er på vei.

- Jeg har det bra, jeg har det veldig bra, jeg bare gråter litt, men jeg har det bra, innleder mexicaneren i samtale med sin far, som også var en stor fotballspiller på det mexicanske landslaget.

Grunnlaget for dette, slik Chicharito forklarer, er at det nå går opp for ham at karrieren, slik han kjenner den, er over.

- Alt er perfekt, pappa, det er bare at .. dette er begynnelsen på slutten av min karriere, vet du? Dette betyr at vi sier farvel til en karriere jeg har lagt mye krefter i, forklarer en gråtkvalt Chicharito på telefonen.

Den tårevåte seansen starter ved tidskode 26:08.



- Vi gir opp den europeiske drømmen, fortsetter mexicaneren, før han trøstes av både mor og far.

Det er flere minutter der mexicaneren forklarer for sin mor og far hvorfor han er så frustrert, og at livet ikke kommer til å bli det samme nå som han skal forlate det europeiske kontinentet.

Han er uansett veldig tydelig på at han er håpefull for fremtiden med Los Angeles Galaxy.

- Man vet aldri, alt kan skje og det er jo det vi snakker om, men .. dette er jo en annen drøm, det er noe forskjellig. Det er .. men dette er ikke enkelt. Vi får vært mer sammen, vi får sett hverandre mer, sier Chicharito til familien i México.

LES OGSÅ: Köln-treneren spøker med å sette tre busser i straffefeltet for å stoppe Haaland

- Rene følelser

Den emosjonelle og tårevåte videoen har gått som en farsott på sosiale medier den siste tiden, og det er flere som hyller mexicaneren for å tørre å være så åpen og ærlig om vanskelighetene i karrieren.

Blant dem som hyller spissen er den mexicanske journalisten Kary Correa:

- Du har jobbet hardt for å holde deg på det øverste nivået i et tiår, og det har du klart. Klart gjør det vondt når du må akseptere forandring, men Chicharito har fortsatt mål å bidra med, skriver hun.

BeIN Sport-journalisten Fernando Cevallos er også tydelig på at han ble beveget av videoen:

- Det gjør veldig veldig å forlate det øverste nivået av den europeiske fotballen etter ti år og vite at det, i prinsippet, er slutten på karrieren, skriver Cevallos på Twitter.

Også det spanske TV-programmet El Chiringuito har viet flere minutter til videoen av mexicaneren som nå forlater den spanske LaLiga-klubben Sevilla til fordel for USA.

- Dette er rene følelser, skriver programmets konto på Twitter, som uthever at det er Chicharitos tårer som virkelig får følelsene i sving hos seeren.

De er bare noen av veldig, veldig mange som har tatt til Twitter for å hylle angriperen.

Chicharito, tillegg til en stor karriere i Europa, kan vise til 52 scoringer på 109 landskamper for sitt hjemland, og er med det spilleren som har scoret flest ganger for México.

Han har spilt i tre VM-sluttspill for México, og kan også vise til en seier i Gold Cup med México i 2011.