Tidligere United-stjerne med Pogba-støtte: - Noe av krikken er ikke riktig

En av de virkelige hardhausene i Manchester Uniteds historie har vist sin støtte til den franske VM-vinneren.

Paul Pogba fortsetter å være et av de virkelig store temaene både i Manchester United, og engelsk fotball generelt. I tillegg er det fortsatt uvisst hvor hans fremtid ligger.

Det har ved flere anledninger blitt antydet av blant andre Pogbas bror, Mathias, at den franske VM-vinneren ønsker å forlate de rødkledde fra Manchester.

I tillegg har Pogba måttet tåle kritikk fra flere av engelsk fotballs største profiler. Blant dem er tidligere United-stjerne Paul Ince, og Liverpool-legenden Graeme Souness.

- Gi han friheten

En som nå har valgt å vise sin støtte til Paul Pogba er den tidligere forsvarssjefen på Old Trafford: Jaap Stam.

- Jeg vil at Pogba skal bli fordi han er en kvalitetsspiller. Folk forventer mye, og det er mye kritikk mot ham. Noen ganger kan du si at det er rettferdig, men noe av kritikken er ikke riktig, sier Stam til det engelske nettstedet Goal.

STØTTE: Jaap Stam mener Paul Pogba burde få muligheten til å nyte frihet i Uniteds lag. Foto: Vincent Jannink (AFP)

- Pogba er en kreativ spiller, og ønsker å spille litt på sin måte, og noen ganger så må man gi ham litt av den friheten.

Stam var selv del av det som ofte anses som det beste United-laget i historien. Nederlenderen var den store forsvarssjefen på laget som vant Premier League, FA-cupen og Champions League i 1998/1999-sesongen.

På det laget spilte Stam med midtbanestjerner som Roy Keane og Paul Scholes, som begge regnes som to av de absolutt største legendene i Manchester Uniteds historie.

I dag er Stam selv trener, og har trent Reading i England, samt stormakten Feyenoord i den nederlandske toppdivisjonen.

Han mener at man fort må bygge United-laget rundt Pogba, samt den nye stjernen Bruno Fernandes.

- Se på Fernandes, Pogba og Scott McTominay. De tre på midtbanen hadde vært spennende, sier Stam, som tror fort at den portugisiske stjernen kunne ha gjort at Pogba ville fått det nødvendige rommet.

APPLAUSI PER BRUNO: Flere tror Bruno Fernandes og Paul Pogba kan sikre United en tittel. Foto: Oli Scarff / Martin Rickett (AFP / Pa Photos)

- Fernandes kunne spilt i tierrollen, og Pogba som en av de to sittende midtbanespillerne. Han orker å løpe fremover, og også spille som en av to offensive midtbanespillere om ting går bra, og kan også falle ned ved siden av McTominay.

- Har aldri sett det før

En annen som også fremhever en United-trio er klubbens tidligere profil, Ander Herrera. Han mener også at det fort er Pogba og Fernandes som er United fremtid.

Det er uansett en annen av Uniteds største profiler han tror kan få det beste ut av Uniteds nye superduo:

- Jeg tror alle Manchester United-supportere ønsker å se det beste av Pogba. Det kan skje, og sammen med Fernandes kan de gjøre store ting for United. Manchester City og Liverpool er også gode. Det er ikke enkelt, men med Paul, Bruno og Marcus Rashford .. de kan klare det, sier Herrera til ESPN.

Spanske Herrera spilte ofte i tospann med Pogba på Uniteds midtbane mellom 2016 og 2019, før spanjolen tok turen videre til Paris Saint-Germain. Han forteller at han fortsatt følger med på det som skjer rundt sin gamle lagkamerat.

- Jeg har ikke snakket med ham på lenge, og vet ikke hva han ønsker å gjøre. Men det er sant at det alltid står i avisene at han ønsker å dra, eller at United skal selge ham, men jeg vet virkelig ikke hva han kommer til å gjøre, sier Herrera.

Han er uanset tydelig på at i Pogba så har United en helt unik spiller.

- Pogba kan bli den beste midtbanespilleren i verden. Med tanke på hans kvaliteter, så har han alt, sier Herrera.

FEIRING: Pogba og Herrera hadde flere fine øyeblikk sammen i United. Foto: Oli Scarff (AFP)

- Jeg har aldri sett en midtbanespiller som har absolutt alle kvaliteter man kan ha. Han kan vinne ballen tilbake, han kan heade, han kan score, han kan forsvare, han kan angripe .. han er så stor og sterk.

Pogba signerte for Manchester United fra Juventus i 2016. Den gang ble han tidenes dyreste fotballspiller da han signerte for det som ble rapportert til å være litt over 100 millioner euro.