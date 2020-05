Tidligere United-stjerne overtar MLS-klubb

Den tidligere Manchester United-profilen Jaap Stam er ansatt som ny trener i Major League Soccer-klubben FC Cincinnati.

47-åringen har tidligere hatt trenerjobber i engelske Reading og klubbene PEC Zwolle og Feyenoord i hjemlandet Nederland.

Stam trakk seg fra jobben i Feyenoord i oktober i fjor etter at storklubben røk 0-4 for Ajax i æresdivisjonen. Klubbledelsen sa på det tidspunktet at de håpet den tidligere Manchester United-spilleren ville fortsette.

Nå går turen videre til nordamerikanske MLS. I FC Cinncinati har Yohann Damet vært midlertidig trener denne sesongen etter at Ron Jans ga seg i februar. Sistnevnte trakk seg 12 dager før sesongtstart, i kjølvannet av at han ble etterforsket for å ha kommet med rasistiske uttalelser.

Jaap Stam spilte 67 landskamper for Nederland, men satte størst spor etter seg som spiller i Manchester United. Der tok han fire ligatitler og bidro til klubbens berømte trippeltriumf i 1999.

Han har også en fortid som spiller i Milan og Lazio.

