Tidligere Vålerenga- og Molde-trener Gunder Bengtsson er død

Sønnen bekrefter dødsfallet overfor Göteborgs-Posten.

Gunder Bengtsson er død, 73 år gammel.

Sønnen til den tidligere fotballtreneren bekrefter dødsfallet overfor Göteborgs-Posten. Den svenske avisen skriver at Bengtsson sovnet stille inn fredag, etter lengre tids sykdom.

Bengtsson hadde to opphold som trener i Norge. Først med Vålerenga, der han vant serien i 1983 og 1984, før han trente Molde fra 2001 til 2003.

- Vi føler oss trygge på at man har fått påfyll av kompetanse, holdninger og vinnerinstinkt som gjør det mulig å ta de rette skrittene mot klubbens ambisiøse målsettinger, skrev Molde i en pressemelding da Bengtsson ble ansatt.

Likevel gikk det ikke helt som planlagt for Bengtsson i Molde. Etter en svak åpning på 2003-sesongen, valgte han å gå på dagen 22. mai 2003.

- Under pressekonferansen på Molde stadion så begge parter rimelig fornøyde ut. Det er neppe bare gleden over å komme seg bort fra et vepsebol som gledet svenskene, men ingen av partene ville snakke om fallskjermen de fikk med seg, skrev NTB om avskjeden.

Det var også Bengtssons siste klubb som trener.

I tillegg til å ha trent Molde og Vålerenga, hadde Bengtsson også ansvar for større klubber. Før han kom til Molde i 2001 hadde han vært trener for både Panathinaikos, PAOK, Apollon Limassol og Feyenoord.

Den største prestasjonen kom derimot i 1987, da han var assistenttreneren til Sven-Göran Eriksson i IFK Göteborg. Der de året før røk ut for Barcelona i semifinalen i UEFA-cupen, fikk de sin revansje året etter da de slo Dundee United over to kamper.

I tillegg til å vinne UEFA-cupen med IFK og serien to ganger med Vålerenga, vant han også den svenske ligaen i 1987, samt den greske cupen med Panathinaikos i 1989.

