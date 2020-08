Tidligere Vålerenga-spiller beskyldes for rasisme: - Meldingene ble sendt uten at jeg hadde noen anelse

- Det er bare å beklage. Jeg er sterkt imot rasisme, sier spilleren til Nettavisen.

Den tidligere Vålerenga-spilleren Mohamed Fellah beskyldes for rasisme etter at en privat meldingslogg fra Instagram ble lagt ut på Instagram-kontoen Rasisme_i_norge.

Kontoen har 18.400 følgere og har som uttalt formål å eksponere rasisme og rasister i Norge.

Grov sjikane

Bilder av meldingsloggen viser at den tidligere fotballprofilens Instagram-konto omtaler mottakeren på en nedsettende måte.

«Din skittene hore», «Din lille råtte» og «Din neger hore», skrives blant annet.

Mottakeren av meldingene er 22 år gamle Natasha Krogh.

Hun forteller Nettavisen at hun mener det hele startet da hun begynte å følge den tidligere fotballspilleren på Instagram.

- Han fulgte meg tilbake igjen, og vi begynte å snakke i DM (direktemelding). Så viste jeg det til venninnene mine. Da sa hun ene at han har dame, sier Krogh til Nettavisen.

Sendte screenshot

Hun omtaler samtalen som «casual» i starten, men etter at samtalen skal ha blitt videresendt til bekjente av Fellah, fikk den en annen tone.

- Jeg sendte henne screenshot av den samtalen, og så sendte hun den videre til eksen hans. Da hun hadde fått beskjed om det her, og hun igjen hadde sagt ifra igjen til ham, det var da han gikk totalt «rampage».

Nettavisen har ikke fått bekreftet hvorvidt Fellah er eller var i et forhold på tidspunktet for chat-samtalene med Krogh.

Krogh hevder en venninne av henne har opplevd omtrent det samme med Fellah, men uten at noen av kommentarene gikk på etnisitet.

ANKLAGES FOR RASISME: Mohamed Fellah anklages for rasisme etter at det ble sendt sjikanerende meldinger fra hans Instagram-konto Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Fellah beklager

Nettavisen forsøkte å nå Mohammed Fellah på telefon mandag og fikk senere svar på sms:

- Regner med at dere ringte i forbindelse med innlegget på Instagram. Først og fremst vil jeg starte med å beklage til de berørte. Jeg, med min marokkanske bakgrunn, er sterkt imot rasistiske holdninger. Jeg har venner fra alle nasjonaliteter og de som kjenner meg vet godt at jeg ikke er en rasist, skriver Fellah.

Videre hevder han at han selv ikke har skrevet de grove meldingene.

- På det tidspunktet kommentarene ble skrevet fra min profil hadde jeg flere kompiser av meg på besøk. De så at det dukket opp en melding og valgte å svare slik, uten at jeg hadde noen anelse. Deretter ble samtalen slettet og jeg var ikke kjent med detaljer i innholdet før nylig. Dette skulle man selvfølgelig vært foruten, og det er derfor bare å beklage, skriver Fellah.

FOTBALLPROFIL: Mohamed Fellah er et kjent navn i norsk fotball. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Hevder han ikke sendte meldingene

Den tidligere fotballspilleren, som har to kamper for det norske landslaget, føler seg uthengt og mistrodd av Instagram-kontoen Rasisme_i_norge, som først postet et innlegg der de anonymiserte Fellah, men deretter gikk ut med navnet hans og betvilte forklaringen hans.

- Da jeg fikk beskjed om at det har blitt sendt rasistiske kommentarer fra kontoen min hevdet jeg og hevder fortsatt at dette er fordi flere har hatt tilgang til mine sosiale medier på det aktuelle tidspunktet. Når jeg da sier det til Rasisme i Norge-gruppen og ikke blir trodd på, føler jeg at de har en agenda som retter seg personlig mot meg.

Avviser agenda mot Fellah

Nettavisen har vært i kontakt med Rasisme_i_norge, som avviser at de har en agenda mot Fellah. De tror heller ikke på fotballprofilens forklaring.

- Vi har hundre prosent ingen agenda mot ham. Det vi også ønsker å belyse er at rasisme går på tvers av nasjonaliteter, og det faktum at han er marokkaner gjør jo ikke saken noe bedre. Jeg synes dette viser at han har holdninger som må motarbeides. Han er en ung mann i et multikulturelt miljø, som vet mye bedre enn som så.

- Hvorfor velger dere å legge ut dette?

- Fordi det er et visst trusselmoment og en aggressiv tone i den samtalen, som vi følte var såpass alvorlig. Både for å stå ved offerets side og for å vise at dette er en normalisert greie.

Fellah sier han har fått en personlig unnskyldning fra personen som han hevder skrev meldingene på vegne av han.

- Dette er en kjip situasjon og jeg ønsker ikke å bli assosiert med slike holdninger når jeg overhodet ikke er rasist, avslutter Fellah.