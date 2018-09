Tidligere verdensmester forlater Ferrari

Den finske Formel 1-føreren Kimi Räikkönen forlater Ferrari etter sesongen og bytter til Sauber.

38-åringen skriver på Instagram at han skal kjøre for Sauber de kommende to årene.

– Gjett hvem som er tilbake. De neste to årene kjører jeg for Sauber. Det føles godt å være tilbake der det hele startet, skriver Räikkönen.

Det var nettopp i Sauber Räikkönen i 2001 debuterte i motorsportens kongeklasse

Ferrari opplyser at nåværende Sauber-fører Charles Leclerc kommer motsatt vei og blir Räikkönens erstatter.

Räikkönen ble verdensmester som Ferrari-fører i 2007, men har også tidligere kjørt for McLaren og Lotus, i tillegg til Sauber.

