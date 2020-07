Tidligere verdensmester og Ingebrigtsen-rival suspendert

En av Ingebrigtsen-brødrenes tøffeste konkurrenter i Elijah Manangoi er suspendert grunnet meldepliktsbrudd. Kenyaneren møtte ikke til dopingtest.

Det bekrefter Athletics Integrity Unit (AIU) torsdag.

Manangoi vant 1500 meter sprint under VM i 2017 i London og tok sølvmedalje under Beijing-VM to år tidligere. Kenyaneren er den regjerende mesteren i Commonwealth Games og har vunnet flere Diamond League-stevner. Han er en av Ingebrigtsen-brødrenes største rival.

Manangoi har i løpet av 12 måneder brutt meldeplikten og ikke oppholdt seg der han skulle være.

Til NRK har friidrettsekspert Vebjørn Rodal uttalt seg om saken.

– Det er uforståelig for meg. Det er mulig at det går an å komme opp med tre gode forklaringer. Men egentlig har jeg ingen forståelse for at du ikke klarer å unngå et tredje brudd på meldeplikten innenfor 12 måneder når du først har fått en og to advarsler. Da blir jeg mistenksom, sier Rodal til kanalen.

Det er ennå ikke blitt satt en dato for disiplinærsaken.

Manangoi løp på det kenyanske laget i landskampen mellom Norge og Kenya under «Impossible Games» 11. juni.

– Nyheten om min suspensjon på grunn av tre brudd på meldeplikten, er knusende. Jeg prøver å forstå det, skriver han selv i en uttalelse delt på sosiale medier.

Hekkeløper Natalya Ivoninskaya og tre andre kenyanske hekkeløpere ble også sanksjonert. Ivoninskaya er utestengt i to år etter å ha testet positivt for steroider under OL i London 2012.

