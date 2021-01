Tidligere VIF-yndling Luton Shelton er død

Fotballspilleren Luton Shelton er død bare 35 år gammel, meldte hans tidligere klubb Vålerenga fredag på Twitter. Han led av den dødelige sykdommen ALS.

Shelton var en populær spiss i Vålerenga i årene 2008 til 2011. Jamaicaneren var innom klubber i mange europeiske land, deriblant Helsingborg i Sverige, Sheffield United i England, AaB i Danmark, Karabükspor i Tyrkia og Nizjnij Novgorod i Russland.

Han spilte også 75 landskamper for Jamaica og scoret 35 mål.

– Den triste nyheten om Luton Sheiltons altfor tidlige bortgang har nådd oss. Han hadde ALS og ble bare 35 år gammel. Våre tanker går til hans familie og venner. Hvil i fred, Luton, i Vålerenga blir du aldri glemt, skriver Oslo-klubben på Twitter.

Også Sheffield United har minneord om Shelton på sitt nettsted. Han spilte fire Premier League-kamper for klubben, og 21 kamper etter nedrykket til nest øverste nivå. Hans karriere i klubben huskes kanskje best for scoringen i en seierskamp mot Manchester City i FA-cupen da ballen spratt til ham fra en ballong som var sendt inn på banen.

(©NTB)

Reklame Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året