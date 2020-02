Tidligere Villa-trener avslører: - Manchester United ville hente Jack Grealish i 2012

Aston Villa-kapteinen skal ha vært såpass nærme en overgang til Old Trafford at han ble observert til middag på restauranten til en av Uniteds største stjerner.

Denne sesongen har Aston Villa-kaptein Jack Grealish stjålet flere overskrifter med fantastiske prestasjoner for Birmingham-klubben. Såpass god har han vært at han nå kobles med flere av Englands største lag.

På 25 kamper i den engelske toppdivisjonen står han nemlig med syv scoringer og åtte målgivende. Han har i tillegg ført Dean Smiths lag hele veien til ligacupfinalen mot Manchester City.

En av klubbene som skal ha vist sterkest interesse for Grealish spiller også i Manchester, men på den andre siden av byen. Ole Gunnar Solskjær og hans United skal nemlig ha satt Grealish høyt på sin ønskeliste, melder blant andre Daily Mail.

På Rios restaurant

Det er i så fall ikke første gangen United har lagt sitt elsk på ballvirtuosen fra «the second city». For nesten et tiår siden skal nemlig United ha gjort et forsøk på å lokke Grealish til Manchester.

Da Grealish ikke hadde signert en ny kontrakt med Villa, så ville han ha vært tilgjengelig dersom United betalte utdanningkompensasjon, skriver The Mirror. De hevder at denne ville ha ligget på «kun» 200.000 pund (rundt 2,5 millioner kroner etter dagens kurs)

Daværende Villa-trener Alex McLeish avslører til avisen at kontraktsituasjonen til den da 16 år gamle Grealish åpnet for en overgang:

- Bryan (Jones, akademisjef i Villa, jour.anm) fortalte meg at Jacks kontrakt var i ferd med å løpe ut og at Manchester United ville hente ham. Alle sjefene i Villa diskuterte dette på et møte, og jeg var hundre prosent enig med Bryan om at vi måtte beholde ham, sier skotten til den engelske tabloidavisen.

Dermed valgte McLeish å vise sin tillit til 16-åringen ved å hente ham opp fra akademilaget, og sette ham på benken mot Chelsea i en Premier League-kamp.

Samtidig som Villa var desperate etter å beholde sin stjernespiller, så hadde Grealish allerede gjort sitt for å indikere at han ikke utelukket muligheten for å signere med United.

- Neste måned, på samme dag som vi spilte på Old Trafford, så ble Jack og en agent observert på Rio Ferdinands restaurant. Jeg er sikker på at Jack var fornøyd med å være ønsket av store klubber, men du visste at hjertet hans var i Villa, sier McLeish.

Villas løsning ble å tilby Grealish en massiv kontrakt for å vise ham at de virkelig ønsket å beholde ham i klubben. Den skotske 61-åringen forteller at klubben fikk en del kritikk, men at de ikke hadde annet valg:

- Kanskje det var den type summer vi aldri tidligere hadde betalt en akademispiller, men det viste seg å være en veldig god investering for Aston Villa, forteller McLeish, som sier at han ofte tok turen ned til ungdomslaget for å se Grealish spille.

England vs Irland

Det kan fort være at McLeish må ta turen til Old Trafford dersom han ønsker å se superstjernen spille neste sesong. Som nevnt, så skal Manchester United være en av klubbene som jager engelskmannens signatur.

Tidligere denne uken ble det nemlig skrevet av Daily Mail at United, allerede i februar, ønsker å sikre seg Grealish sin signatur, og skal være villige til å legge 45 millioner pund på bordet.

Det skal nemlig være slik at United anser at sannsynligheten er stor for at Villa-kapteinens verdi skyter i været, dersom han skulle spille for det engelske landslaget under sommerens EM-sluttspill.

Summen på 45 millioner skal visstnok være i tråd med en utkjøpsklausul som ligger i kontrakten Grealish har frem til sommeren 2023 på Villa Park. Ideen skal være, ifølge Manchester Evening News, å sette Grealish sammen med Leicester-stjernen James Maddison.

Grealish skal være glad i å feste i Manchester, hevder Daily Mail, og har tidligere blitt observert med nettopp Maddison på byen i England.

Samme avis har også spekulert i hvorvidt en overgang for de to engelske stjernene kan føre til en overgang for Paul Pogba, som ofte har blitt koblet vekk fra Old Trafford de siste overgangsvinduene.

Selv om Grealish i 2015 erklærte at han ønsker å representere det engelske landslaget, så står han med flere ungdomslandskamper for Irland. Han kvalifiserer til å spille for Irland gjennom sine besteforeldre. Han har til gode å spille a-landskamper for hverken England eller Irland, selv om han også står med U21-kamper for det engelske landslaget.