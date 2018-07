Tidsgrensen i Tour de France kritiseres etter spurternes blodbad

Tour de France går inn i sin siste uke uten en rekke av de beste spurterne etter at de tøffe fjelletappene i Alpene felte den ene spurtkanonen etter den andre.

Det er synd og skam og Tour-ledelsens ansvar, mener Marc Sergeant, som er sportsdirektør i Lotto Soudal-laget. Han måtte torsdag se sin spurtstjerne André Greipel bryte rittet da tyskeren innså at han ikke hadde sjanse til å greie den strenge tidsgrensen.

– Det var tre fjelletapper på rad, og det er tøft. Onsdag måtte alle presse maksimalt for å komme i mål innen tidsfristen. De greide det, men det kostet så mye energi at de ikke så noen mulighet til å gjøre det igjen torsdag. Hodene var smadret, sier Sergeant.

– André kjempet for å greie det, men troen var borte.

Særlige de korte, eksplosive fjelletappene, som er blitt populære de siste årene, viser seg vanskelige for de tunge rytterne. Tidsgrensen beregnes som en prosent av vinnertiden. Jo kortere etappe, desto tøffere tidsgrense.

For sent

Mark Cavendish og Marcel Kittel falt for tidsgrensen onsdag, mens de øvrige spurterne slet seg i mål innen fristen. Mange av dem betalte prisen for det torsdag.

Løpsledelsen innså underveis på torsdagens etappe at tidsfristen var i strengeste laget og la på 2 prosent slik at kravet var å komme til mål innen 40 minutter etter vinneren.

– Beslutningen ble fattet for sent. Hadde de sagt det på forhånd, ville det hjulpet rytterne mentalt. Det er en skam at de allerede er ute av touren, mener Sergeant.

Dylan Groenewegen og Fernando Gaviria, som begge har etappeseier i årets ritt, var blant dem som røk ut.

Det ergrer Brian Holm, som er Gavirias sportsdirektør i Quick-Step, men dansken innser at ikke alle er lei for mannefallet.

Bra for noen

– Grensen var for tøff, men spør du UAE så er de fornøyde, for de har Alexander Kristoff. FDJ med Arnaud Démare, og Trek med John Degenkolb synes nok også at det er greit at mange spurtere er borte, sier han.

– Vi skal også huske på at i sykkelsporten erstattes ryttere like raskt som de forsvinner. Nye får sjansen, og noen synes sikkert at det bare blir enda mer spennende.

Både Kristoff og Edvald Boasson Hagen i Dimension Data har bedret sine sjanser til seier gjennom frafallet. Kristoff var noen centimeter fra å lykkes fredag, men Peter Sagan viste seg akkurat for sterk.

En håndfull av favorittene til å vinne den prestisjefulle avslutningsetappen til Paris neste søndag er ute av løpet, og flere kan det bli om arrangøren ikke beslutter å gi de tyngste rytterne litt bedre margin på den bare 65 kilometer lange fjelletappen onsdag.

– Kanskje revurderer de tidsgrensen innen den etappen. Den er veldig farlig for spurterne, mener Marc Sergeant.

(©NTB)

Mest sett siste uken