Tigers ekskjæreste i ny dokumentar: - Det han gjorde var forferdelig

I første episode av den nye HBO-dokumentaren «Tiger» kommer det frem flere oppsiktsvekkende historier fra golf-stjernens oppvekst.

I dokumentaren om Tiger Woods stiller det opp mer enn 20 personer med en avgjørende rolle for hvem golf-stjernen utviklet seg til å bli.

Hans pappa Earl har en stor rolle, men også moren hans Kultida og caddien Steve Williams dukker opp i dokumentaren.

Fikk ikke prøve andre sporter

Men også uventede personer forteller om Tiger Woods, som barneskolelæreren hans og hans første kjæreste.

- Earl hadde en masterplan allerede da Tiger lærte seg å gå, sier Tigers lærer Maureen Decker, ifølge Aftonbladet.

- En dag ba Tiger meg spørre Earl om han kunne få prøve en annen sport en bare golf. Da fikk jeg til svar om at Tiger måtte konsentrere seg om golfen.

Pappa Earl forklarer hvorfor.

- Jeg vet hva jeg ser, talentet er der for å bli den beste golfspilleren noensinne. Verden er klar for at en ikke-hvit golfspiller skal høste suksess. Jeg har fortalt dette til Tiger, og han tar ansvaret på alvor, sa Earl noen år senere.

- Det var forferdelig

En av scenene i dokumentaren som vekker oppsikt er da Tiger Woods første kjæreste, Dina Parr, forteller om forholdet sitt til golf-stjernen.

- Tiger og jeg møttes på skolen. Han var veldig sjenert og hadde ingen venner, sier hun.

Tiger og Dina hadde de beste karakterene i klassen. Dina ertet han, men snart skulle de bli venner. Vennskapet utviklet seg til noe mer.

- Han ble en helt annen person på golfbanen. Der hadde han kontrollen og utstrålte selvtillit, dette var egenskaper jeg var tiltrukket av. Han visste at kjendiseriet ikke var normalt, og jeg tror han følte at jeg kunne gi ham et normalt liv.

Men Dina Parr var ikke en del av faren og morens planer for Tiger.

En dag løy Tiger for foreldrene sine. Han kom hjem en dag tidligere fra universitetet enn han fortalte dem, og i stedet ble han en natt hjemme hos Dina.

Foreldrene ble rasende og noen dager senere mottok Dina et brev fra Tiger der han gjorde det slutt.

I dokumentaren leser Dina høyt fra brevet hun har spart på.

«Foreldene mine og jeg vil aldri se eller høre fra deg igjen. Jeg føler meg utnyttet og manipulert».

- Det var forferdelig. Vi hadde vært sammen i tre år. Den dagen går rundt og rundt i hodet mitt og jeg lurer på hva som utløste dette, men det kan bare være planen deres.

- Jeg måtte håndtere det som et dødsfall, for ærlig talt døde den Tiger jeg hadde møtt og forelsket meg i da. Den delen av ham var borte. Hans søthet var borte. Den nye Tiger var her, og for han handlet det om golf, sier Dina.

Opplevde rasisme

I en av scenene i dokumentaren ser man et intervju med Tiger Woods fra tenårene, hvor han selv mener at han kan bli golfens svar på Michael Jordan. Sånn skulle det også bli.

I 1994 vann Tiger sin første US Amateur. I 1996 ble han den første noensinne til å vinne tittelen tre år på rad.

Allerede da ble Tiger fulgt av en armé av golfsupportere på banen og Nike hadde vist interesse for ham.

Som 21-åring avsluttet Tiger studier på Stanford University og ble proff og skrev en stor millionkontrakt med Nike.

Alt så ut til å gå på skinner for Tiger, men i hans første Major-turnering som proff sør i USA ble han utsatt for rasisme.

Turneringen startet med ni katastrofale hull, men en eagle på det 15. hullet snudde alt.

- De beste spillerne i verden har en evne til å glemme veldig raskt. Han klarte å stenge alt rundt. Etter at han hadde lagt eagle-en klarte ingen å slå han på over et tiår, forteller spillpartner Nick Faldo.

Men natten før finalerunden klarte ikke Tiger å sove. Han hadde fått flere hatbrev med rasistisk motiv. Under turneringen hadde også flere i publikum skreket n-ordet etter Woods.

Mitt på natten gikk han inn på rommet til pappa Earl.

- Han sa til meg at det kom til å bli en av de vanskeligste rundene i livet mitt, men klarte jeg å holde meg rolig så skulle det også bli en av de mest givende.

Dagen etter vann Tiger med tolv slag.

