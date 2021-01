Til Anfield for å ta mål av seriegullet

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

BURNLEY - MANCHESTER UNITED 0-1:

EKSPERTENE TRODDE DE kastet faglig lys over resultatene, prestasjonene og tilstanden i Manchester United da Ole Gunnar Solskjær for et par måneder siden ble erklært ubrukelig for tredje gang. Det de egentlig gjorde var å stikke hodene i dass. Som så mange ganger før tok de ikke høyde for at ned kan bli opp, dårlig kan bli godt, og svart kan bli hvitt.

I etterpåklokskapens navn kan du si det var litt som Stasi.

De mente å ha alle svarene, men skjønte ingen ting.

NÅR MANCHESTER UNITED reiser til Anfield førstkommende søndag er det 364 dager siden sist de var der. Den gangen, ved ankomst Merseyside, var avstanden til Liverpool 30 poeng etter 22 spilte kamper. Da bussen snudde var den tre poeng mer. Flere eksperter omtalte poengdifferansen som et hav Manchester United ville bruke mange sesonger på å krysse, andre bare ristet på hodet og sa at Ole Gunnar Solskjær var sjanseløs.

Tre dager senere, etter 0-2 for Burnley på Old Trafford, ble elendigheten forsterket.

Aldri har ropene om Solskjærs avskjed vært sterkere og mer unisone.

Tre dager etter det kom Bruno Fernandes til klubben.

Siden det har Manchester United vunnet flest poeng i Premier League.

DENNE GANGEN KOMMER Manchester United til Anfield med tre poengs forsprang på tittelforsvarerne. På 32 seriekamper gjennom 364 dager - der du kan blande inn fire tapte semifinaler, to periodevise krav om avskjed og en utskjelt exit fra Champions League - har Ole Gunnar Solskjær ikke bare utliknet avstanden til laget mange mener er verdens beste på sitt beste, han har passert dem.

Det er ikke noe jeg finner på – poengene som er vunnet, terrenget som er tatt igjen og Liverpools høyeste nivå - det er bare å lese tabellen og streame det som skjedde på Selhurst Park 19. desember ( Crystal Palace- Liverpool 0-7).

Alt det andre, de mislykkede semifinalene og ekspertenes dødsdommer, har du sikkert lest før.

Siden Liverpool slo Manchester United 2-0 for snart et år siden har Liverpool vunnet 65 poeng, Manchester United 68.

Kjærlighet eller hat, mora eller dattera – det er et faktum.

22. JANUAR i fjor, etter bunnpunktet mot Burnley, ble Ole Gunnar Solskjær erklært ubrukelig som manager i en av verdens største fotballklubber. Det samme var tilfellet 1. november, da Manchester United hadde tatt ett av 12 poeng på hjemmebane (2-3 Crystal Palace, 1-6 Tottenham, 0-0 Chelsea, 0-1 Arsenal), og lå på 15. plass etter seks spilte kamper.

Bare 74 dager senere er den utskjelte tilbake der han alltid vil mene Manchester United hører hjemme.

På toppen av Premier League.

FOR BRANSJENS MANGE godt betalte dommedagsprofeter må det være en pinlig tankevekker. Flere bør derfor se seg i speilet på bakgrunn av det som er sagt og skrevet om 47-åringen fra Kristiansund. For to og en halv måned siden, akkurat slik han ble det etter 0-2 for Burnley på denne tida i fjor, ble Ole Gunnar Solskjær omtalt som en dead man walking - hjelpeløs, sjanseløs og ubrukelig.

Søndag reiser han til Anfield for å ta mål av seriegullet 2020/2021.

SELVFØLGELIG HANDLER DET om marginer, ekstrem flyt og noen straffespark mer enn de andre, men mest av alt handler det om planen Ole Gunnar Solskjær solgte inn da vikariatet ble til fast jobb i mars 2019. Jeg husker jeg skrev at han var myk utapå og hard inni, en mann ikke gitt å lese. Det jeg ikke hadde kontroll på var klokskapen, staheten og stayerevnen han har vist i jobben.

Ole Gunnar Solskjær kjente det selvfølgelig på kroppen etter 0-1 for Arsenal, hvilket han også snakket om før Burnley-kampen.

Likevel, og selv om det var iskaldt der nede på 15. plass, pisset han ikke i buksa for å holde varmen.

OLE GUNNAR SOLSKJÆRS plan med Manchester United forandrer seg ikke med gjenvunnet terreng på rekordtid. Selv med gode muligheter for å vinne ligagullet i mai ligger det i kortene at han ikke vil sprenge banken for noen.

Filosofien er den samme enten laget ligger midt i haugen eller på toppen av tabellen.

Ole Gunnar Solskjær går ikke på akkord med noen.

Planen er å gjøre Manchester United bedre og konkurransedyktige over tid.

I det arbeidet har Englands mest undervurderte manager tålmodigheten på sin side.

