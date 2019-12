Tildelingen av fotball-VM 2022 under formell etterforskning for korrupsjon

Tidligere UEFA-president Michel Platini risikerer tiltale for korrupsjon i forbindelse med tildelingen av fotball-VM til Qatar i 2022.

Etter tre års etterforskning har det franske økokrim PNF besluttet å sende saken videre i rettssystemet, og den skal nå undergis formell etterforskning av en såkalt forhørsdommer, skriver Mediapart.

Avisen har fått bekreftet at en ny fase i etterforskningen er innledet, men PNF har utover dette ikke kommentert opplysningene.

Korrupsjonsmistanken har ligget tykt over beslutningen i 2010 om å tildele VM i fotball i 2022 til Qatar. Platini (63) ble i sommer avhørt som vitne av økokrim, sammen med to nære medarbeidere av Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy. Platini nektet da for korrupsjon og sa at han ikke har gjort noe galt.

Sentralt i saken står en lunsj avholdt i presidentpalasset i Paris høsten 2010, ti dager før FIFA bestemte å tildele Qatar VM.

Platini var på dette tidspunktet visepresident i FIFA og endte opp med å stemme for Qatar, selv om han i utgangspunktet likte det amerikanske kandidaturet best.

Spørsmålet som stilles er om Platini lot seg presse av Sarkozy, som i sin tur ble hyllet av qatarske myndigheter i 2012 for å ha bidratt til å bringe fotball-VM til golfstaten. Platini har nektet for dette.

Franske medier har over lengre tid avslørt økonomiske bånd mellom sentrale franske idrettsaktører og myndighetene i Qatar som har gitt mistanke om at VM-tildelingen ikke kun var bygget på rent sportslige premisser.

