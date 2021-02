Tilskuer til Nadal: - Skynd deg, din OCD-jævel

Beruset tilskuer ropte ukvemsord og viste finger til Rafael Nadal under Australian Open.

RAFAEL NADAL - MICHAEL MMOH 6-1, 6-4, 6-2:

- Fort deg, din OCD-jævel, ropte tilskueren til tennisstjernen Rafael Nadal da spanjolen skulle ut og serve for det andre settet i møtet med amerikaneren Michael Mmoh torsdag.

Nadal er kjent for sine mange ritualer på tennisbanen. Blant annet før han skal serve.

Han spretter ballen med racketen, mens han tilsynelatende drar underbuksa ut av baken, før samme hånd løfter opp t-skjorten på hver skulder, drar håret bak ørene og tørker nesa.

ATP-ranking 1. Novak Djokovic

2. Rafa Nadal

3. Dominic Thiem

4. Daniil Medvedev

5. Roger Federer

6. Stefanos Tsitsipas

7. Alexander Zverev

8. Andrej Rublev

9. Diego Schwartzman

10. Matteo Berrettini

-------------------------------

28. Casper Ruud

Den utålmodige tilskueren på Rod Laver Arena i Melbourne fikk til slutt nok av dette og ropte ut i frustrasjon.

Kvinnen viste deretter fingeren til den spanske superstjernen. Hun ble etter hvert eskortert ut av arenaen.

I intervjuet rett etter kampen ble Nadal spurt om han kjenner kvinnen som ropte til ham.

- Nei, og for å være ærlig, vil jeg ikke kjenne henne, svarte Nadal med et smil, til latter fra publikum på Rod Laver Arena.

I selve kampen vant Nadal enkelt i tre strake sett og møter nå briten Cameron Norrie i tredje runde. Norges egen Casper Ruud tok seg også videre til tredje runde da han slo Tommy Paul natt til torsdag.

Ruud møter nå moldoveren Radu Albot - en spiller han har trent med tidligere. Nordmannen er ranket som nummer 28 i verden, mens Albot er ranket som nummer 85.

Dersom Ruud går videre er det første gang han går til fjerde runde i en Grand Slam-turnering. Trolig står den russiske stjernen Andrej Rublev for tur dersom han beseirer Albot.

