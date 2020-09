Tiltalt idrettsdommer arrangerte «onani-konkurranse» med 14-åring: - Forferdelig å vite hva man har gjort

Tirsdag fortsatte rettssaken mot idrettsdommeren i Bergen som er tiltalt for en rekke forhold, blant annet seksuell omgang med barn under 16 år.

BERGEN TINGRETT (Nettavisen): I retten tirsdag fortsatte politiadvokat Christine Wisløff sin utspørring av den 29 år gamle mannen.

Da måtte den tiltalte svare for å ha skaffet seg seksuell omgang med barn under 16 år ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

I utspørringen erkjente idrettsdommeren det han er tiltalt for, og greiet ut om kontakten han hadde hatt med flere av ofrene.

I ett av tilfellene innrømmet han å ha deltatt i og arrangert en såkalt onani-konkurranse med en gutt som på tidspunktet skal ha vært 14 år.

Konkurransen skjedde fysisk, ikke over nett.

- Det er forferdelig å sitte her og vite hva man har gjort, sa den tiltalte idrettsdommeren i retten tirsdag.

599 dager på rad med Snapchat

Politiadvokat Christine Wisløff brukte mye tid på å etablere hvor tett kontakt tiltalte hadde med flere av ofrene.

I det ene tiltalepunktet, som dreier seg om seksuell omgang med barn under 16 år, dokumenterte aktoratet at tiltalte i 599 dager på rad hadde vært i kontakt med det ene offeret på Snapchat.

Det forklarte idrettsdommeren skyldtes en motivasjon om å opprettholde en såkalt streak på Snapchat.

Hvis det går én dag uten at det blir sendt en såkalt snap mellom de to brukerne, går tellingen tilbake til 0. Her hadde de altså holdt det gående i 599 dager på rad.

Den tiltalte forklarte at han, i tillegg til den nevnte onani-konkurransen, kunne huske tre til fire ganger der han fikk offeret til å onanere foran ham. Han forklarte også at de to skal ha utvekslet bilder med hverandre via Snapchat.

Den tiltalte fikk blant annet ved en anledning bilde av det mindreårige offerets penis.

I RETTEN: Christine Møen Wisløff er aktor i den mye omtalte «dommersaken» i Bergen. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

- Helt uholdbart

Gjennom forklaringen var han igjen svært preget og måtte flere ganger be om korte pauser mens han forklarte seg.

Han utrykket også anger for handlingene og forteller at han opplever sine egne handlinger som utilgivelige.

- Alt som omhandler den seksuelle biten er på alle måter helt uholdbart. Jeg skammer meg over det som har skjedd. Jeg vet ikke om det er mulig å kunne si unnskyld engang, men jeg har veldig lyst til å si unnskyld til NN (vår anonymisering, red.anm.), sa tiltalte.

Under tirsdagens forklaring ble tiltalte også spurt om sin egen barndom- og ungdomstid. Han forklarte da om en krevende periode i livet.

- Jeg var en veldig usikker person. Jeg ble mobbet gjennom hele ungdommen, sa tiltalte.

Han forklarte at han i barndommen var overvektig og hadde veldig få venner. Samtidig sa han at han slet i sosiale settinger.

- Uttrykker anger

Saken anses som svært alvorlig, og i den fem sider lange tiltalen anklages idrettsdommeren for en rekke straffbare forhold mot totalt 25 fornærmede, blant annet:

- For å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år.

- For å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år eller fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv.

- Å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd.

- For å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold

- For å ha produsert, anskaffet eller besittet fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserte barn.

Dømte på elitenivå

Den 29 år gamle mannen er tidligere ustraffet og hadde ingen anmerkninger på vandelsattesten da han ble pågrepet i juli 2019.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet 8. juli i fjor sommer.

Han var på det tidspunktet en mye benyttet dommer i flere idretter. Han har også dømt på elitenivå i én av idrettene.

Saken mot idrettsdommeren er berammet til å vare fra mandag til fredag denne uken. En dom ventes å komme om et par uker.

De alvorligeste tiltaltepunktene har en øvre strafferamme på 6 år.