Tiltalt idrettsdommer om egne chatter: - Jeg er skremt over det som står der

Mandag startet rettssaken mot idrettsdommeren som er tiltalt for blant annet seksuell omgang med barn. Der fikk retten høre detaljerte gjengivelser av hvordan mannen opererte på nett.

BERGEN TINGRETT (Nettavisen): I Bergen tingrett sto idrettsdommeren i stor grad frem som en angrende synder.

Samtidig kom det frem at han bestrider to av tiltalepunktene, i tillegg til at han sliter med å huske to andre. Totalt er det 27 fornærmede i saken.

Innledningsvis brukte aktoratet tid på å snakke om 29-åringens rolle som dommer, men etter hvert gikk utspørringen over på de konkrete tiltalepunktene.

- Jeg er skremt

Da ble idrettsdommeren, som lenge fremsto velartikulert og rolig, preget av det som kom frem.

- Jeg er skremt over det som står der og hva som har skjedd. Jeg vet ikke hvordan det er mulig, hva jeg har tenkt. Uansett hva slags alder det er snakk – enten det er lovlig eller i grenseland. Det er helt utilgivelig å finne på å gjøre noe sånt, sa tiltalte i retten da politiadvokat Christine Wissløff leste opp fra den første chatteloggen aktoratet har fremlagt som bevis.

Den chatten skal tiltale ha hatt gående med en ukjent gutt i Canada fra 2010 til 2013.

Politiet mener tiltalte fikk gutten, som på det tidspunktet skal ha vært 12 år, til å onanere mens de to var i kontakt på videochattetjensten Skype.

Den tiltalte hevder han ikke husker hendelsene knyttet til samtalene han hadde med den uidentifisert gutten, men erkjenner likevel forholdet etter å ha blitt fremlagt chattelogger som politiet har funnet.

Han ville imidlertid ikke erkjenne at dette skal ha skjedd mens den mindreårige var 12 år ettersom den tiltalte ikke opplever at chatloggene gir et klart nok bilde på dette.

- Den chatten er skremmende nok i seg selv. Det kommer fra min bruker. Jeg ser ikke at det er noen andre som har gjort dette, sa tiltalte.

Idrettsdommeren er likevel tydelig på at han tar avstand fra det som har skjedd.

Han forklarer at han var voksen og burde forstått konsekvensene av hva han gjorde.

- Det er ingenting jeg har noe behov for å forsvare. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å erkjenne at det som har skjedd er helt forferdelig på alle mulig måter. I mangel på bedre ord er jeg skremt over det som står her og at det er jeg som skal ha skrevet det. Det er på ingen måte greit det som står her. Jeg aner ikke om det finnes noen måte å beklage, sa idrettsdommeren.

I retten forklarte tiltalte at han i lang tid hadde operert med to telefoner. Én telefon til vanlig bruk, og én Sony-telefon som lå hjemme og som ble benyttet til seksualisert chatting med en rekke personer.

- Den er brukt til flere av de straffbare handlingene, bekreftet tiltalte.

- Den var nesten aldri ute.- Ikke du som blir straffet om noe skjer

Flere ganger under politiadvokat Christine Wissløffs spørsmålsstilling eller opplesning fra tiltalen virket idrettsdommeren brydd.

Videre leste aktoratet opp chattelogger som dokumenterte at idrettsdommeren hadde gjort det klart overfor en fornærmet på 14 år at han visste han gjorde noe ulovlig.

- Det er ikke du som blir straffet om noe skjer, skal tiltalte ha skrevet til 14-åringen mens de diskuterte mulighetene for å treffes for å ha sex.

Tiltalte virket flere ganger sterkt berørt da han ble bedt om å forklare seg om de ulike tiltalepunktene.

- Det jeg forteller om nå er bare en av mange ting som jeg virkelig skammer meg over, sa idrettsdommeren underveis.

Den tiltalte gjentok hver gang aktor gikk gjennom nye tiltalepunkter at han skjemmes over det som har skjedd.

I RETTEN: Christine Møen Wisløff er aktor i den mye omtalte «dommersaken» i Bergen. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

- Uttrykker anger

Saken anses som svært alvorlig, og i den fem sider lange tiltalen anklages idrettsdommeren for en rekke straffbare forhold mot totalt 25 fornærmede, blant annet:

- For å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år.

- For å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år eller fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv.

- Å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd.

- For å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold

- For å ha produsert, anskaffet eller besittet fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserte barn.

Forsvarer Bertil Rønnestad fortalte til Nettavisen før sakens oppstart mandag at tiltalte har erkjent straffskyld for brorparten av forholdene han er tiltalt for.

- Tiltalte ønsker å gjøre opp for seg, og uttrykker anger og skulle ønske handlingene ugjort overfor de fornærmede i saken, sier Rønnestad.

Dømte på elitenivå

Den 29 år gamle mannen er tidligere ustraffet og hadde ingen anmerkninger på vandelsattesten da han ble pågrepet i juli 2019.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet 8. juli i fjor sommer.

Han var på det tidspunktet en mye benyttet dommer i flere idretter. Han har også dømt på elitenivå i én av idrettene.

Saken mot idrettsdommeren er berammet til å vare fra mandag til fredag denne uken.

De alvorligeste tiltaltepunktene har en øvre strafferamme på 6 år.