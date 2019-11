Tiril Eckhoff reagerer på fransk treners vektbeskjed: - Jeg er litt sjokkert

Treneren til det franske kvinnelandslaget i skiskyting skal ha gitt flere utøvere beskjed om at de må ned i vekt. Den norske skiskytterstjernen tror knapt det hun hører.

Det er NRK som torsdag ettermiddag skriver at den norske skiskytterprofilen er både rystet, sjokkert og ser rødt over vektbeskjeden som har kommet i Frankrike.

Stéphane Bouthiaux, som er trener for Frankrikes damelandslag i skiskyting, skal ha uttalt til NRK at vekt er svært viktig i kondisjonsidrett og at hans utøvere ikke var i god nok form til å gå på en effektiv måte. Han mente flere måtte ned i vekt.

Treneren sa videre at det var snakk om en nedgang på mellom to og fire kilo.

- Blir litt sjokkert



Intervjuet med Bouthiaux ble gjort av NRK tidligere i høst og der presiserte treneren også at landslagsledelsen hadde spurt utøverne om de kunne være forsiktig med hva de spiste og at det var viktig å snakke tydelig om slike ting med utøverne.

En sjokkert Tiril Eckhoff mener utspillet er helt på kanten.

- Det er helt jævlig, sier hun til NRK, og fortsetter:

- Jeg blir litt sjokkert over at en trener med så mye makt kan påvirke en gjeng med så unge jenter, og hva slags konsekvenser det kan få i ettertid.

Eckhoff mener at det å be noen om å gå ned i vekt, ikke hører hjemme i idretten, selv om den franske treneren påpeker at det ikke er spiseforstyrrelser i laget hans.

Videre sier han at jentene på det franske laget har bedt trenerteamet om å si ifra om de mener det er noe galt med ernæringen deres. Eckhoff kjøper ikke den forklaringen.

- Som mann i den stillingen synes jeg det er ganske drøyt. At han får utøverne til å slanke seg, og samtidig sier at det ikke finnes spiseforstyrrelser i laget hans, sier hun.

Opprørt Eckhoff



Den norske jenta skal ha vært opprørt når hun snakket med NRK om dette temaet og sier at det er mange som hevder det ikke er spiseforstyrrelser innen toppidretten, men at dette er langt fra sannheten. Hun viser blant annet til verdenscupen i skiskyting, der hun mener det blinker noen varsellamper med utøvere som er for tynne.

PROFIL: Tiril Eckhof er en av Norges mest profilerte skiskyttere. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Eckhoff sier hun selv aldri har opplevd noe lignende og håper heller ikke at hun kommer til å oppleve noe slikt. Hun er sikker på at det ikke kunne skjedd i det norske landslaget, selv om hun tror lignende ting skjer andre steder i Idretts-Norge.

29 år gamle Eckhoff er en av Norges mest profilerte utøvere i skiskyting og har en rekke internasjonale medaljer å vise til. Hun tok blant annet gull på sprint under VM i Oslo i 2016 og har også to VM gull fra stafett og et fra mixed-stafett.

Under OL i Sotsji i 2014 fikk hun bronse på fellesstarten og gull på mixed-stafett. Hun har også OL-sølv fra mixed-stafett i 2018 og bronse fra fellesstarten i samme OL.

Landslagstrener for de norske skiskytterjentene, Sverre Waaler Kaas, reagerer også på utspillet til den franske treneren og omtaler det som veldig spesielt til kanalen.

Han tror slike beskjeder, som den som har blitt gitt i det franske landslaget, kan føre til større problemer rundt vekt og slanking.

Mye omtalt tema



Spiseforstyrrelser i idretten har den siste tiden vært et mye omtalt tema og så sent som i fjor skrev Nettavisen flere artikler om slankepresset i langrennssporten.

Blant annet gikk langrennsprofilene Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga ut og ga beskjed om hvor viktig det er for etablerte utøvere å sende riktige signaler om forholdet sitt til vekt, spesielt til yngre utøvere.

Nettavisen snakket også med flere ledere og utøvere om dette temaet etter at NIH-professor Jorunn Sundgot-Borgen i fjor slo alarm overfor NRK om slankepress

Sundgot-Borgen mente problemet har eksistert i mange år, men at det ikke har vært så ille som i fjor høst. I et intervju forklarte hun at hun hadde mottatt en rekke telefoner fra bekymrede trenere, utøvere, venninner og fastleger.

- Det er nærmest et hysteri der ute, blandet med fortvilelse, og kanskje mest fra fortvilte foreldre. Jeg får servert historier fra løpere som innrømmer at de plukker lommene fulle av stein når de skal veies for å skjule at de har gått ned i vekt, sa hun.