Tirsdag skal NFF møte UEFA. Da vil de gi klar beskjed om EM

De 55 medlemslandene i det europeiske fotballforbundet er kalt inn for å finne en løsning på det store spørsmålet rundt sommerens fotball-EM.

Korona-krisen herjer for fullt i Europa, og flere av de største ligaene på kontinentet har allerede blitt stoppet. Premier League, Serie A og LaLiga er blant ligaene som som nå utsettes.

Også UEFAs klubbturneringer, Champions League og Europa League, har blitt satt på pause inntil videre. Det har gjort at flere også stiller spørsmål rundt hva som skjer med sommerens EM.

Det er, som kjent, UEFA som har ansvaret for at sommerens store internasjonale mesterskap går av stabelen. De har kalt inn til en telefonkonferanse førstkommende tirsdag for å finne ut hva man gjør med mesterskapet.

Vil stemme for utsettelse

Der har alle de 55 nasjonene som er medlem av UEFA blitt invitert. Norge er selvfølgelig et av disse.

Nå slår Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF, fast at de kommer de til å være krystallklare dersom de blir spurt om Norges mening om EM:

- Det er 55 medlemsland det er snakk om her, men hvis det blir lagt til en muntlig utvekslingsrunde så vil vi være klare på at EM burde utsettes, røper Bjerketvedt til Nettavisen.

Det er flere som den siste tiden har spekulert i hvorvidt EM kan flyttes til et senere tidspunkt i 2020.

Generalsekretæren er tydelig på at han ikke har noen klare synspunkter på akkurat dette, men tror ikke at mesterskapet lar seg avholde før 2021:

- Jeg tror at den eneste muligheten er å utsette det til neste år. Det er fordi logistikken da fort blir den samme et år etter. Det er rett og slett ikke plass til så mange turneringer på en gang, hvis fotballverdenen skulle være på stell igjen fra for eksempel april. Jeg vet ikke hva som skjer på møtet, men jeg er ganske sikker på at det er temaet, sier Bjerketvedt.

JUBEL: Joshua King og de norske gutta hadde god grunn til å feire under EM-kvalifiseringen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (Bildbyrån)

Han forteller at NFF er i hyppig kommunikasjon med UEFA rundt arrangementstekniske spørsmål, og at de har opplevd enda mer av kommunikasjonen den siste tiden som følge av korona-situasjonen i fotballen.

Generalsekretæren tror uansett at en innkallelse til et møte er en klar indikasjon på hvor det europeiske fotballforbundet står i spørsmålet rundt hvorvidt EM kan arrangeres til sommeren:

- Vi venter til møtet og hva som da besluttes. Men jeg tror ikke jeg tar feil om jeg sier at det blir en utsettelse. Igjen, det er min spekulasjon, men jeg ser mange spekulerer i den retning, sier Bjerketvedt.

- Vi har spekulert i at dette går mot en utsettelse av EM. Vi vet allerede at Nations League-playoffen utsettes, men nå snakker jeg om selve mesterskapet.

- Og hvis det blir en avstemming rundt dette på tirsdagens møte, vil dere da stemme for en utsettelse av EM 2020?

- Vi mener det bør utsettes, ja.

Kontakt med Serbia

Det har nylig blitt vedtatt i Norge at idrettsarrangementer er forbudt i tiden fremover. Det gjør blant annet at Nations League-oppgjøret mot Serbia 26. mars er avlyst.

UEFA, som allerede har kommet med uttalelser rundt utsettelse av Europa League og Champions League, har til gode å komme med en offisiell uttalelse rundt Nations League-kampene.

På UEFA sine nettsider står det også at Norges kamp mot Serbia på Ullevaal Stadion fortsatt skal spilles. Bjerktvedt bekrefter at det ikke er fattet noe offisielt vedtak av UEFA rundt oppgjøret, men at de har sagt ifra om beslutningene som er tatt i Norge:

- Vi forholder oss til norske myndigheter, og vi har varslet UEFA om at kampen mot Serbia ikke kan spilles grunnet forbudet mot all idrettsaktivitet i Norge. Det er helt sikker på samme måte som andre nasjoner har spilt inn andre beslutninger i sine land.

Han kan også fortelle at det serbiske fotballforbundet også er blitt informert rundt hvordan situasjonen er i Norge.

SKAL MØTE NORGE: Det serbiske landslaget med profiler som Aleksandar Kolarov (nummer 11) og Sergej Milinkovic-Savic (nummer 20). Foto: Andrej Isakovic (AFP / NTB scanpix)

- Vi har hatt kommunikasjon med Serbia. Det har vært en samtale på e-post rundt diverse spørsmål. Vi har varslet det serbiske fotballforbundet om beslutningene som er tatt i Norge.

- Hvordan stiller de seg til det?

- Akkurat det har de ikke svart på, men de er selvsagt innforstått med dette de også.

Som ventet, så har det serbiske fotballforbundet også nektet å fly til Norge dersom de ikke får med seg sine beste spillere, har fotballpresidenten i Balkan-landet uttalt til pressen i Serbia.

OPPFØRT: Kampen mellom Norge og Serbia skal fortsatt gå av stabelen, melder UEFA på sine sider. Foto: Screenshot (UEFA.com)

Det er fortsatt mange fotballsupportere som er engstelige for hvorvidt et EM går av stabelen eller ei til sommeren.

Selv er Bjerketvedt åpen om at han ønsker å se Norge i EM til sommeren, men at det ikke kan være et viktig punkt i debatten som nå pågår:

- Det som ønskes av fotballsupportere, dersom det er å spille mesterskapet i sommer, er identisk med det ønsket vi selv har. Men det må være underordnet når et mesterskapet spilles, med utgangspunkt med den situasjonen vi er i. Den skal selvfølgelig ha førsteprioritet.

Norge har ikke spilt et mesterskap på herresiden siden EM i 2000. Den gangen røk Norge ut etter gruppespillet, der de møtte Spania, Slovenia og Jugoslavia i mesterskapet som ble avholdt i Belgia og Nederland.

