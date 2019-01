Tirsdagens Premier League-rykter

Det nærmer seg deadline day.

Vi begynner dagens ryktespalte i Liverpool, der Gazzetta dello Sport melder at Liverpool har åpnet forhandlinger med Brescia om supertalentet Sandro Tonali. Det skal først og fremst være snakk om en overgang til sommeren for den ballsikre midtbanespilleren. Tenåringen skal være verdsatt til rundt 30 millioner pund, og Juventus, Roma, Inter og AC Milan er andre klubber som kobles til unggutten. Nettavisen så for øvrig Tonali «live» under U19-EM sommeren 2018, og det var allerede da enkelt å se at han er god.

I Newcastle er manager Rafael Benitez frustrert før vinduet er i ferd med å smelle igjen. Nå røper spanjolen at han ikke kan garantere at klubben lykkes med å hente inn forsterkninger før deadline day, melder Sky.

I Manchester City kan en æra gå mot slutten. Kaptein Vincent Kompany har en kontrakt som går ut etter sesongen, og ennå er det ikke sikkert hva som skjer med midtstopperen. Skader har satt ham ut av spill i store deler av de siste sesongene.

Manchester City skal være i forhandlinger med Hajduk Split om en overgang verdt 5,5 millioner pund for 18-åringen Ante Palaversa, melder Daily Mail.

Leicester skal ifølge lokalavisen Leicester Mercury ha startet forhandlinger med Monaco om 21-åringen Youri Tielemans fra Belgia. Unggutten har lenge blitt spådd en lysende karriere.

Arsenal skal ifølge The Sun fortsatt være håpefulle om å lande en overgang for Barcelonas Malcom før vinduet stenger. Unai Emery var forrige uke åpen om at klubben har penger til å handle om det dukker opp en spiller som vil forsterke dem.

Idrissa Gueye skal ifølge Sky Sports ha gitt Everton klar beskjed om at han ønsker å forlate Goodison Park og skrive under for franske PSG. Nå håper han en overgang kan gjennomføres før deadline day-vinduet stenger natt til fredag. PSG skal ha bydd 21,5 millioner pund, men Everton på sin side vil kun vurdere et salg om PSG hoster opp rundt det dobbelte av denne summen, hevdes det videre.

Juventus skal ha plukket ut Ajax-stopper Matthijs De Ligt som klubbens neste store overgangsmål, melder Tuttosport. De Ligt, som er Virgil van Dijks stoppermakker for Nederland, har tidligere vært koblet til flere klubber i Premier League.

Southampton skal visstnok være villig til å lytte til bud for Charlie Austin etter det Sky Sports erfarer. Spissen, som bare har scoret to mål på tretten kamper denne sesongen, ble i hvert fall snakket opp av en ærlig Ralph Hasenhüttl på mandagens pressekonferanse.

Ibrahim Afellays kontrakt med Stoke har blitt terminert etter at begge parter skal ha kommet til en konklusjon om at det var best, melder Sky Sports. 32-åringen hadde i utgangspunktet et halvt år igjen med sin kontrakt med klubben.

AC Milan skal ha vist interesse for Watfords Gerard Deulofeu, men londonklubben skal ha gitt klar beskje dom at spanjolen ikke er til salgs, melder Sky Sports.

Til slutt minner vi om at du kan følge utviklingen på overgangsmarkedet minutt for minutt i vårt live-senter. Her melder vi fortløpende det som rører seg av rykter, rapporter og bekreftede opplysninger fra klubbenes spillerjakt. Derfor, hvis du lurer på hvem som er nestemann inn eller ut dørene hos din klubb, da bør du ta turen inn her.