Tirsdagens Premier League-rykter

Kampen om Ajax-kaptein De Ligt fortsetter.

Sagaen rundt Ajax-kaptein Matthijs de Ligt vil ingen ende ta. Selv har hovedpersonen fortalt nederlandske Fox Sports at rapportene om at han nærmer seg Manchester United burde «taes med en klype salt». Radiokanalen Esport3, som har base i Barcelona, hevder at De Ligt ønsker å spille for katalanerne.

Esport3 hevder at flere Barcelona-stjerner er på vei bort. Blant de som er aktuelle for salg er Coutinho og Ousmane Dembélé. De har tidligere blitt koblet med klubber som Manchester United, Chelsea og Arsenal.

Under et intervju med den spanske radiokanalen Onda Cero gjorde Real Madrid-president Florentino Pérez det klart at hans klubb ønsker Eden Hazard, og at han «har en følelse» på at Chelsea-stjernen ender opp på Santiago Bernabéu denne sommeren.

Les mer: Florentino Pérez: - Ødegaard blir en av Real Madrids store stjerner

En annen som kan være på vei vekk fra Chelsea er trener Maurizio Sarri. Daily Mail hevder at italieneren er enig med Juventus om sine personlige betingelser, og London-klubben skal ikke være i mot å la han gå dersom Juventus betaler en kompensasjon.

Manchester United har blitt koblet med en overgang for Juventus-stjerne Paulo Dybala. Ifølge The Independent har Juventus-direktør Fabio Paratici gjorde det klart at argentineren blir værende i Torino.

En av LaLigas store stjerner foregående sesong var Giovani Lo Celso i Real Betis, og ifølge Marca skal Tottenham allerede ha lagt et kjempebud på bordet for argentineren. Manchester United og Real Madrid kobles også med midtbanemannen.

Ifølge The Mirror kan Lyon-spiller Houssem Aouar være på vei til Manchester City. Pep Guardiola har tidligere snakket varmet om midtbanejuvelen, og Lyon-spilleren kan være aktuell for salg.

Arsenal skal være interessert i å sikre seg AC Milans stjernekeeper Gianluigi Donnarumma. Ifølge TuttoMercatoWeb skal Unai Emery være usikker på Bernd Leno, og skal derfor ha forhørt seg om 20-åringen i Milan. Selv skal Donnarumma være uinteressert i en overgang, hevder nettstedet.

West Ham er godt i gang med planleggingen av neste sesong, og ifølge SkySports har de allerede fått et bud på 18 millioner pund (rundt 200 millioner kroner) avslått på midtbanespiller André Gomes. Portugiseren, som var på lån i Everton forrige sesong, har fortsatt kontrakt med Barcelona.

Norwich er klare for Premier League, og skal ønske å styrke seg med lånestjernen Jordan Rhodes. Angriperen banket inn ni mål og var toneangivende da klubben rykket opp. Sheffield Wednesday, som eier Rhodes, forlanger at de gulkledde betaler syv millioner pund (rundt 77 millioner kroner) for ham, skriver The Mirror.