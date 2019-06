Tirsdagens Premier League-rykter

Manchester Uniteds franske superstjerne kan være på vei tilbake til gamleklubben.

Fremtiden til Paul Pogba ser ut til å bli et stort tema denne sommeren. Ifølge den italienske overgangsguruen Gianluca di Marzio har Juventus tatt kontakt med Manchester United, og gjort klart at de ønsker å hente tilbake midtbanebanemannen. Juventus solgte Pogba til nettopp United i 2016.

London Evening Standard skriver at Maurizio Sarri sin overgang til Juventus fra Chelsea nærmer seg, og italieneren skal allerede være enig med Serie A-vinneren om å ta over klubben.

Det skal uansett være dårlig nytt for Eden Hazard, som hadde håpet at hans overgang fra Chelsea til Real Madrid skulle være ferdigstilt innen kort tid, skriver London Evening Standard. Belgieren må uansett vente til Sarris situasjon er avklart før Chelsea beveger seg videre på et potensielt salg av belgieren, skriver avisen.

Det brygger opp til en ren overgangskrig i Manchester, skal vi tro Daily Mirror. De skriver at både Manchester United og Manchester City ønsker det portugisiske vidunderbarnet João Félix. Benfica skal ønske hele 120 millioner pund (rundt 1.3 milliarder kroner) for supertalentet, og både Real Madrid og Juventus skal følge utviklingen tett, skriver avisen.

The Times skriver at de kinesiske klubbene Shanghai SIPG og Guangzhou Evergrande skal stå klare til å tilby Pierre-Emerick Aubameyang hele 300.000 pund i uka (rundt 3.3 millioner kroner) dersom han bytter ut Arsenal med kinesisk fotball. Superspissen fra Gabon var koblet med en overgang til Kina før han signerte for Arsenal fra Borussia Dortmund.

Jürgen Klopp ledet som kjent Liverpool til Champions League-tittelen sist helg, og nå skal Liverpools eiere, Fenway Sports Group, stå klare til å tilby ham ny kontrakt, skriver Liverpool Echo. Tyskerens nåværende kontrakt går ut i 2022.

Manchester United skal være interesserte i å hente Lille-keeper Mike Maignan til Old Trafford, skriver Daily Record. De skal ha fått beskjed om at de må betale 35 millioner euro (rundt 345 millioner kroner) for å sikre seg ham.

West Ham skal være veldig interesserte i å hente André Gomes fra Barcelona og skal ha lagt inn et bud på 20 millioner pund (rundt 222 millioner kroner), skriver The Guardian. Det er ventet at Barcelona vil ha 25 millioner pund (rundt 280 millioner kroner) for portugiseren, skriver avisen videre.

Aston Villa skal ha fått et bud avvist på Cardiff-keeper Neil Etheridge, skriver Wales Online. Birmingham-laget skal ha lagt åtte millioner pund (rundt 90 millioner kroner) på bordet for Neil Warnocks sisteskanse.

Express & Star skriver at West Bromwich-spiss Jay Rodríguez er aktuell for flere klubber i Premier League. De navngir Bournemouth og Burnley som to klubber som følger angriperen tett.