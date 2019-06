Tirsdagens Premier League-rykter

Vil strekke seg langt for Paul Pogba.

Manchester United skal være villig til å tilby Paul Pogba så mye som 500.000 pund i uka for å beholde ham i klubben. Franskmannen blir koblet til Juventus og Real Madrid og har hintet om at han vil bort fra United, skriver Daily Mail.

Bayern München skal ikke ha gjort noe framstøt mot Real Madrids Gareth Bale, opplyser waliserens agent, ifølge ESPN. Bale blir stadig koblet med nye klubber, men det er fortsatt lite som tyder på at han er på vei bort nå i sommer.

Frank Lampard nærmer seg jobben som Chelsea-manager. Derby-sjefen skal møte eier Roman Abramovitsj for å diskutere stillingen innen kort tid, melder The Sun.

Aston Villa-assistent John Terry er blant kandidatene som er aktuelle som erstatter for Lampard i Derby, skulle han lande Chelsea-jobben, skriver Daily Mail.

Mandag ble det meldt at stortalentet Joao Felix var så godt som klar for Atletico Madrid, via Marca. Nå slår imidlertid Benfica tilbake mot dette. Portugiserne kaller det hele for «fake news», ifølge den spanske avisen AS.

Chelsea skal ha avslått bud fra både Barcelona og Atletico Madrid for Willian. Budene skal ha vært på rundt 35 millioner pund, melder Sky Sports.

PSG ønsker å sluttføre en avtale for Barcelona-profilen Philippe Coutinho etter at Copa America er ferdigspilt, hevder AS. Coutinho har også blitt koblet med flere klubber i Premier League den siste tiden.

Coutinho er også koblet til Manchester United, men ifølge Sky Sports er dette uaktuelt på grunn av brassens koblinger til Liverpool.

Liverpool skal ha fått beskjed av Barcelona om at de kan få muligheten til å hente Ousmane Dembele i sommer. Teamtalk skriver at de røde i så fall må ut med rundt 90 millioner pund for at en overgang skal bli en realitet.

Manchester United skal ha fått et bud på rundt 50 millioner pund for Crystal Palaces Aaron Wan-Bissaka avslått, melder Sky Sports.

United skal også ha fått et bud på rundt 40 millioner pund for West Ham-forsvareren Issa Diop avslått, ifølge Metro. I budet skal det ha vært en United-spiller inkludert, som skulle gå motsatt vei som en del av avtalen.

Aston Villa skal ha forhørt seg om Huddersfield-forsvareren Terence Kongolo, skriver Daily Mail.

Både Aston Villa og Leicester ser på muligheten for å hente den talentfulle Luton-backen James Justin i sommer. Prislappen skal ligge på 10 millioner pund, ifølge Daily Star.

Liverpool-vingen Sheyi Ojo er å vei til Steven Gerrards Rangers. Ojo går på lån til den skotske klubben ut den kommende sesongen, melder London Evening Standard.

West Ham skal ha gitt spanske Eibar beskjed om at de er villig til å betale 13,4 millioner pund for midtbanespilleren Joan Jordan, skriver Marca.

Manchester City vurderer å hente tilbake backen Angelino fra PSV. City sikret seg en tilbakekjøpsklausul da de solgte spanjolen i fjor. Planen skal imidlertid være å selge ham videre senere i sommer, ifølge The Sun.

Everton føler seg trygge på at veteranen Leighton Baines kommer til å skrive runder på en ny kontrakt med klubben, melder Liverpool Echo.

Manchester United skal være nær ved å komme til enighet med Juan Mata om en ny avtale, ifølge The Mirror.