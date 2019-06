Tirsdagens Premier League-rykter

Hevder PSG ville gjennomføre bytteavtale med Manchester United.

Paris Saint-Germain skal ha tatt kontakt med Manchester United i håp om å bytte Neymar med Paul Pogba, skriver The Independent. Avisen hevder imidlertid at Manchester United ikke skal ha vært interessert i en slik byttehandel. Årsaken skal være at United-direktør Ed Woodward mener Neymars lønnskostnader som ryktes å være på 900.000 pund i uken blir for dyre, samtidig som klubben ønsker å beholde Pogba.



Manchester United har i flere overgangsvinduer på rad blitt koblet til Inters kroatiske profil Ivan Perisic, men i sommer er det tilsynelatende en annen Premier League-klubb som ønsker 30-åringens tjenester. The Sun skriver at Arsenal-manager Unai Emery ønsker å hente Peresic i sommer, men det skal også være interesse for kroaten i Kina.

Tottenham skal være interessert i Real Madrid-spiller Dani Ceballos, men selv om det ble lite spilletid for den 22 år gamle midtbanespilleren forrige sesong, kan ikke Spurs regne med å hente spanjolen på noe billigsalg. Spanske AS melder at Real Madrid ikke kommer til å vurdere bud på mindre enn 50 millioner euro for spilleren.

Arsenal kommer til å måtte bruke over halve overgangsbudsjettet deres dersom de ønsker å hente Celtic-back Kieran Tierney i sommer, hevder The Telegraph. London-klubben skal ha satt av 45 millioner pund til spillerkjøp i dette overgangsvinduet og noe av det ser de ut til å ville bruke på venstrebacken ettersom de allerede skal ha lagt inn bud på spilleren. Celtic skal imidlertid ha avslått Arsenals bud på 19 millioner pund og det ventes at den skotske storklubben vil kreve nærmere 25 millioner pund for Tierney, hevder avisen.

Det er ventet at Crystal Palace-back Aaron Wan-Bissaka kommer til å gjennomføre den obligatoriske legesjekken hos Manchester United denne uken før han gjennomfører en overgang verdt 55 millioner pund, skriver The Sun. Ole Gunnar Solskjær og United har i flere uker jaktet den lovende spilleren og ser nå ut til å sikre seg 21-åringen.

Javier Hernandez skal ha blitt enig med West Ham om at han skal prøve å finne seg en ny klubb i sommer. Det forteller den meksikanske spissen selv til Goal.com. 31-åringen som ble hentet fra Bayer Leverkusen i 2017 har ett år igjen av sin nåværende avtale med London-klubben, men blir trolig å se i en annen klubb til høsten.

Den kroatiske midtbanespilleren Mateo Kovacic går en noe usikker fremtid i møte, skal vi tro Goal.com. Kroaten var forrige sesong på lån hos Chelsea fra Real Madrid og tidligere Chelsea-manager Maurizio Sarri ville i utgangspunktet beholde Kovacic i klubben, men etter at Sarri forlot London-klubben er det ikke like sikkert at Chelsea vil ha med kroaten videre. Mye kommer til å avhenge av hva neste manager ønsker, skriver nettstedet.

Newcastle skal være interessert i å sikre seg Salomon Rondon fra West Bromwich i sommer. 29-åringen var på lån hos Newcastle forrige sesong, og klubben har, til tross for at Rafa Benitez er ferdig som manager, fortsatt et ønske om å signere spissen, skriver Daily Star.