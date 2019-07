Tirsdagens Premier League-rykter

Manchester Uniteds jakt på forsterkninger denne sommeren fortsetter.

Manchester United fortsetter jakten på Sporting-spilleren Bruno Fernandes og har ifølge Gazzetta dello Sport fått et bud på 31 millioner pund avslått. Sporting håper på en budkrig mellom flere storklubber, men akkurat nå er det kun United som foretar seg noe konkret.

En annen spiller som de siste ukene har blitt koblet til Ole Gunnar Solskjærs Manchester United er Sean Longstaff. Nordmannen har ifølge Daily Star gitt United-ledelsen beskjed om å forsøke å lande en avtale denne uken. 21-åringen er verdsatt til 25 millioner pund.

Rafael Benitez, som nylig forlot Newcastle på grunn av uenighet om klubbens vei videre, fortsetter karrieren i Kina. Spanjonlen er ifølge Sky Sports enig med Dalian Yifang om en avtale verdt 12 millioner pund i året.

Frank Lampard må klare seg med en tredjedel av den lønna når han returnerer til Chelsea for å bli klubbens nye manager, skriver Daily Mail. Avisen hevder Derby og Chelsea kom til enighet mandag og at en bekreftelse er like rundt hjørnet.

Derby jobber fortsat med å hente nederlanske Philipp Cocu som erstatter denne uken, skriver The Telegraph. Cocu fikk sparken i tyrkiske Fenerbahce i oktober.

Arsenal er i samtaler med den tidligere Porto-spilleren Yacine Brahimi, melder Sky Sports. 29-åringen står uten kontrakt etter at han forlot den portugisiske klubben i sommer.

The Gunners har også blitt tilbudt muligheten til å kjøpe Lyons Nabil Fekir for 30 millioner pund. Fekir var nær ved å fullføre en overgang til Liverpool i fjor, men ble stoppet av den medisinske testen.

Manchester Uniteds interesse for Wissam Ben Yedder gjør at Sevilla nå ønsker å tilby 28-åringen en ny kontrakt. Klubbdirektør Monchi, som har returnert til klubben etter et mislykket opphold i AS Roma, får en nøkkelrolle i den prosessen, melder Colina de Nervion.

Crystal Palace ser etter erstattere for Aaron Wan-Bissaka som nylig signerte for Manchester United og har sett seg ut Arsenals Carl Jenkinson, skriver The Sun. Høyrebacken vil trolig koste rundt fem millioner pund, hevder avisen.