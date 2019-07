Tirsdagens Premier League-rykter

Arsenal skal ha sendt legeteam til Brasil og Newcastle nærmer seg ny manager.

Arsenal er ute etter brasilianske Everton. London-klubben skal ha sent et team med leger til Brasil for å gjennomføre en medisinsk test før en overgang kan fullføres, ifølge italienske Calciomercato. Prisen skal etter rapportene ligger på rundt 40 millioner euro.

Også West Ham er på jakt etter forsterkninger offensivt og nå skal klubben være i samtaler med Eintracht Frankfurts franske spiss, Sebastien Haller om en overgang, ifølge Evening Standard.

Forsvarspiller Harry Maguire skal ha blitt lovet en overgang vekk fra Leicester om klubben mottar et bud som overstiger 75 millioner euro. Det er fremdeles de to Manchester-klubbene som er ute etter stopperen, ifølge The Telegraph.

Newcastle nærmer seg ny manager og det ser ut til å bli Steve Bruce som får jobben. Premier League-klubben vil betale 4 millioner pund i kompensasjon til Sheffield Wednesday for å få fri manageren, ifølge The Sun.

Lokalavisen i Newcastle, The Chronicle følger opp med nyheten om at Steve Bruce sine assistenter i Sheffield Wednensday, Steve Agnew og Stephen Clemence, også har forlatt klubben og vil bli med Bruce til Newcastle.

Manchester United vil innen de nærmeste ukene komme med et offisielt bud på Sporting Lisboa-spiller Bruno Fernandes, det melder The Independent.

I Italia er Roma interessert i å forsterke laget med Tottenhams belgiske midtstopper Toby Alderweireld, ifølge Football Italia.

Både Christian Eriksen og nevnte Alderweireld planlegger dog å reise med Tottenham på deres planlagte Singapore-turnee denne uken, til tross for spekulasjoner om at de er på vei vekk fra klubben, det melder Evening Standard.

Den tyske storklubben Bayern Munchen skal ha gitt opp håpet om å signere Leroy Sane. Den tyske vingen skal ha fått en prislapp på 100 millioner pund av Manchester City, ifølge Daily Mail.

Arsenal fortsetter også jakten på forsterkninger i forsvarsleddet. Klubben skal fremdeles være i forhandlinger med Celtic om Kieran Tierney etter at deres forrige bud skal ha blitt avslått, det skriver Evening Standard.

Romelu Lukaku er enn så lenge i Manchester United og har fått en prislapp på 75 millioner pund av sin klubb. Inter forsøker å få til en avtale, men de ser for seg en betalingsplan over flere avdrag og det skal ikke Manchester United være interesserte i, ifølge Daily Star.

Tidligere Newcastle-spiss Salomon Rondon skal være aktuell for å følge Rafael Benitez til Kina. Dalian Yifang skal ha blitt enige med West Brom om en overgangssum, det skriver Express & Star.

Wolverhampton skal være med i kampen om å signere Lazios brasilianske forsvarsspiller Wallace, det skriver Birmingham Mail som følge klubben tett.

Fulham rykket ned etter forrige sesong, men har fremdeles flere spennende spillere i stallen. En av dem er Jean Michael Seri som nå skal være ønsket av AC Milan og Galatasaray, ifølge Sport Witness.

Club Brugges midtbanespiller med det fantastiske navnet, Marvelous Nakamba skal nekte å trene med sin belgiske klubb, i et forsøk på å tvinge gjennom en overgang til Aston Villa, det skriver lokalavisen Birmingham Mail.

Tidligere Manchester United-manager Jose Mourinho skal vurdere å ta over en tysk klubb og forbereder seg på et liv i Bundesliga, ifølge The Independent.