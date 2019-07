Tirsdagens Premier League-rykter

Paul Pogba og Gareth Bales fremtider henger sammen.

Paul Pogbas overgang til Real Madrid avhenger av hva som skjer med Gareth Bale. Real Madrid ønsker å frigjøre midler ved å avlaste Bale, slik at de kan rettferdiggjøre signeringen av Pogba, skriver AS.

Real Madrid ønsker ikke å bruke mer enn 150 millioner euro på Pogba, en sum det er uvisst om Manchester United godtar.

Arsenal i ferd med å sikre seg Dani Ceballos på lån denne sesongen. Real Madrid-spilleren skal ha vært et prioritert mål for Unai Emery denne sommeren, skriver Marca.

Bale på sin side ønsker å bli en av verdens best betalte fotballlspillere hvis han skal forlate Santiago Bernabeu. I dag hever han en godkjent lønn på 550.000 pund i uka, og han skal også motta en bonus på 20 millioner pund hvis han reiser til Chinese Super League, skriver Mail.

Bales tidligere klubb, Tottenham, skal ikke være interessert i sin tidligere superstjerne.

De ønsker derimot å signere Giavani lo Celso og Ryan Sessegnon så fort det lar seg gjøre, skriver The Mirror.

Toby Alderweireld forventer også å bli værende i Tottenham, til tross for interesse fra Roma. Den rutinerte midtstopperen skal ha en klausul i kontrakten sin som sier at han må bli solgt hvis en klubb betaler utkjøpsklausulen på 25 millioner pund innen torsdag, skriver The Telegraph. Vi får håpe dette ikke ender med en tårevåt avskjed mot spillers ønske.

Mye Tottenham i dag. Maurizio Sarri skal ønske å ta med seg Danny Rose fra London til Torino, nærmere bestemt til Juventus, skriver Mail.

Christian Eriksens fremtid er også stadig uavklart. Marca skriver nå at Atletico Madrid nå prioriterer å kjøpe James Rodriguez over den elegante dansken.

Mail rapporterer at at Juventus skal være villige til å selge Paulo Dybala til Manchester United i sommer, såfremt Ed Woodward hoster opp det Juventus mener spilleren er verdt - nemlig et sted mellom 70 og 90 millioner pund.

Arsenal kjemper stadig for å signere Wilfired Zaha fra Crystal Palace i sommer. Klubbene er stadig langt unna hverandre hva gjelder prisevaluering, og Palace har takket pent nei til de siste tilbudene fra Arsenal, skriver Independent.

Manchester City er ikke enige i Bayern Münchens uttalelser om at de forhandler om Leroy Sane. Pep Guardiola skal ikke være interessert i å selge hurtigtoget sitt, melder Mirror.