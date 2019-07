Tirsdagens Premier League-rykter

Romelu Lukaku virker fremdeles å være på vei vekk fra Premier League.

Inter har ikke gitt opp å sikre seg signaturen til Romelu Lukaku. Den italienske klubben jobber fremdeles for å få til en avtale med Manchester United for belgieren, dette ifølge Sky Sports.

Arsenal skal ha blitt enig med Lille om en overgang for Nicolas Pepe. Angriperen skal være på vei til medisinsk sjekk i løpet av kort tid. Arsenal skal betale ned overgangssummen på 72 millioner pund over fem år, det melder Daily Mail.

ESPN skriver at Marcos Rojo sin fremtid på Old Trafford er usikker. Argentineren skal vurdere en overgang vekk fra Manchester United om utsiktene for spilletid er små.

Mer Manchester United denne tirsdagen. Sergej Milinkovic-Savic skal være tilgjengelig for en overgang til den engelske storklubben. Lazio-president Claudio Lotito skal ifølge Daily Mail ha åpnet for å selge serberen.

Everton skal ha lagt inn et nytt bud på Wilfried Zaha til Crystal Palace, det melder Sky Sports-reporter Kaveh Solhekol.

I Paris sitter Neymar og håper på en overgang vekk fra PSG. Hans italienske lagkamerat Marco Veratti skal ha uttalt at klubben burde selge brasilianeren om han er misfornøyd i klubben. Det skriver Express.

Gareth Bale skal være villig til å bli værende i Real Madrid og «holde» ut med Zinedine Zidane etter at en overgang til Kina og Jiangsu Suning ser ut til å ha falt igjennom, det melder The Transfer Show's Dharmesh Sheth.

Juventus skal ifølge The Mirror ha bekreftet at de har mottatt bud på Paulo Dybala. Manchester United og Tottenham skal være blant klubbene som er interesserte.

Crystal Palace skal være ute etter å forsterke laget i sommer også. De skal være klare til å legge inn et bud på 5 millioner pund for Ciaran Clark som tilhører Newcastle, ifølge The Sun.

Everton skal vurdere å legge inn bud på Mario Lemina som i dag tilhører Southampton, samt Chelseas Fikayo Tomori, dette ifølge Sky Sports.

Sheffield United har sterk interesse i Swanseas Oliver McBurnie. Den nyopprykkede Premier League-klubben skal ha lagt inn et nytt og forbedret bud, melder Wales Online.