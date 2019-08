Tirsdagens Premier League-rykter

Christian Eriksen kan gå gratis fra Tottenham.

Christian Eriksen (27) viste i helgen hvor viktig han er for Tottenham, da han hjalp klubben å snu til seier mot Aston Villa i sesongpremieren. Likevel kobles dansken bort fra London. Ifølge Daily Mail har Juventus tatt kontakt med Eriksens representanter. Italienerne vil dog ikke hente midtbanespilleren før til sommeren, da han vil være kontraktsløs.

Den lokale radiostasjonen RAC1 i Barcelona mener å vite at Bayern München og Barcelona nærmer seg en avtale for Philippe Coutinho (27). Avtalen skal i første omgang handle om et ettårig lån, men med en kjøpsklausul.

Tidligere Liverpool-spiss Daniel Sturridge (29) skal visstnok ha tilbud fra hele 13(!) klubber. Sturridge står uten kontrakt etter å ha blitt frigitt fra Liverpool i sommer. Ifølge Telegraph er Fenerbache blant de aktuelle klubbene, og de skal tilby engelskmannen hele 700.000 kroner i uka for å flytte til Tyrkia.

Også tirsdag stormer det kraftig rundt Neymar (27), og mye tyder på at det kan nærme seg en overgang tilbake til spansk fotball. Det store spørsmålet ser ut til å være om han ender opp i Madrid eller Barcelona. Advokater fra Neymars apparat skal ifølge Gol TV ha blitt observert på vei inn i Barcelonas kontorer. Samtidig hevder The Sun at Real Madrid har intensivert jakten på 27-åringen, og dermed vil droppe en overgang for Paul Pogba (26) fra Manchester United. Brasilianske UOL Esporte hevder i tillegg at Paris Saint-Germain nå har sluttet å selge Neymar-trøyer fra klubbens offisielle butikk.

Etter at en avtale for Leroy Sané (23) strandet på grunn av hans stygge skade, har Bayern München sett seg om etter andre alternativer. Bild melder nå at Ivan Perisic (30) har bestått den medisinske testen hos tyskerne og vil skrive under på en låneavtale med kjøpsopsjon. Kroaten kommer fra Inter.

Gareth Bale (30) er ikke ventet å få mye spilletid for Real Madrid den kommende sesongen. Likevel er han villig til å bli værende i den spanske hovedstaden enn så lenge. Ifølge Daily Mail sitter han og venter på at enten det kinesiske overgangsvinduet åpner i november eller at manager Zinedine Zidane får sparken.