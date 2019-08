Tirsdagens Premier League-rykter

En Anthony Martial-skade kan få innvirkning på overgangen til Alexis Sanchez.

The Guardian hevder tirsdag at Alexis Sanchez' utlån til italienske Inter kan gå i vasken, som følge av en strekkskade Anthony Martial har pådratt seg. Avisen skriver videre at United-sjefene vil avvente resultatene fra videre tester før de bestemmer om Sanchez kan slippes på lån eller ikke. Martial skal ha pådratt seg skaden i møtet med Crystal Palace lørdag.

Paris Saint-Germain har ifølge AS gjort det klart for Real Madrid at det kun er aktuelt å selge Neymar dersom Vincius Jr reiser motsatt vei som en del av avtalen. Samtidig melder Marca at Barcelona-direktører møttes mandag for å diskutere et mulig bud på brasilianeren.

Med Mauro Icardi utenfor Antonio Contes planer i Inter, ser Serie A-klubben seg om etter en backup-spiss for Romelu Lukaku. Ifølge Goal.com er Wilfried Bony og Seydou Doumbia alternativer som vurderes. Milano-klubben har tidligere i sommer forsøkt å hente Edin Dzeko fra AS Roma uten hell.

Nemanja Matic ønsker å diskutere sin framtid på Old Trafford med Ole Gunnar Solskjær etter å ha blitt vraket i sesongens første kamper. Serberen har måttet avfinne seg med en plass på benken, mens Scott McTominay har blitt foretrukket av Uniteds norske manager.

Arsenal kan komme til å la Nacho Monreal forlate klubben til fordel for Martin Ødegaards Real Sociedad denne uken, melder The Sun. 33-åringen er inne i sitt siste kontraktsår på Emirates og har sterk konkurranse fra Kieran Tirney og Sead Kolasinac.

Tammy Abraham er i forhandlinger med Chelsea om en ny kontrakt etter en god start på årets sesong. Ifølge The Telegraph kan 21-åringen komme til å doble lønna si på 50.000 pund.

Christian Eriksen og hans representanter kommer ikke til å vurdere et nytt kontraktstilbud fra Tottenham, verdt 200.000 pund i uka, melder The Mirror. Ifølge Daily Mail er dansken imidlertid innstilt på å bli værende i London inntil videre, da drømmetilbudene fra Spania ikke har dukket opp i dette overgangsvinduet.

Sampdoria og en benket Morten Thorsby fikk en marerittstart på sesongen, med 0-3 hjemme mot Lazio i helgen. Nå jakter klubben forsterkninger før overgangsvinduet stenger og ifølge Daily Star er Andre Ayew fra Swansea aktuell.