Tirsdagens Premier League-rykter

Ettertraktet unggutt kobles fortsatt med Manchester United.

Overgangsvinduet er stengt over hele Europa og det gjenspeiles i antall rykter som er å oppdrive hos de ulike avisene. Helt stile er det imidlertid ikke.

Borussia Dortmund-vingen Jadon Sancho ble koblet til Manchester United i sommer og unggutten skal fortsatt holde døra på gløtt for Old Trafford-klubben, skriver The Mirror. Sancho skal være sitert på at han ikke akkurat har noe imot en retur til England.

Manchester United skal også ha sendt speidere til Portugal for å kikke nærmere på Benfica-stopper Ruben Dias, melder The Mirror. De samme speiderne skal også ha tatt en titt på midtbanespilleren Florentino Luis, ifølge samme avis.

United skal også være i ferd med å forlenge kontrakten til unggutten Mason Greenwood. Talentet skal ha fått tilbud om en ny avtale verdt 25.000 pund i uka, melder Daily Mail.

Overgangsvinduet i Premier League stengte før sesongstart denne sommeren, men Telegraph skriver nå at de fleste av klubbene i den engelske toppdivisjonen kommer til å stemme for at vinduet holdes åpent like lenge som i resten av Europa neste år.

Steven Defour er ferdig i Burnley. Belgierens kontrakt med Premier League-klubben har blitt avsluttet og midtbanespilleren har allerede fått ny arbeidsgiver i Royal Antwerp i hjemlandet Belgia, melder Het Laatste Nieuws.

Unggutten Marcus Edwards ble i sin tid omtalt som den «nye Messi». Nå skal 20-åringen være løst fra kontrakten med Tottenham og han skal i stedet ha signert for den portugisiske klubben Vitoria, skriver The Sun.

Den spanske klubben Almeria skal ha kapret 18 år gamle Arvin Appiah fra Nottingham Forest foran nesa på selveste Manchester United. Spanjolene er såpass fornøyd med bragden at de har sendt et stikk i retning Premier League-klubben på sosiale medier angående dette. Spilleren kostet rundt 8 millioner pund, ifølge The Sun.

Liverpool avsluttet mandagen med å selge Ryan Kent til Rangers fra Glasgow. Den hurtige kantspilleren koster skottene rundt 7,5 millioner pund, ifølge Daily Mail.