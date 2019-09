Tirsdagens Premier League-rykter

Ryktene om Real Madrid og to av Premier Leagues største stjerner lever videre.

Real Madrid ble koblet med Tottenhams Christian Eriksen i sommer og ifølge Sky Sports skal spanjolene fortsatt være interessert i dansken, men kun om Paul Pogba fortsatt er utilgjengelig. Pogba skal ha fått tilbud om en ny avtale med Manchester United, og signerer han den, vil Real Madrid trolig se på spilleren som umulig å hente neste sommer. I så tilfelle vil de gå etter Eriksen som da vil være uten kontrakt, med mindre han signerer en ny avtale innen den tid.

Real Madrid-stopper Sergio Ramos ønsker angivelig å se Pogba ikle seg Real Madrid-drakten neste sesong og har rådet franskmannen til å velge den spanske klubben, melder Daily Express.

Juventus skal ha hatt et bud på bordet fra Manchester United for vingen Douglas Costa i sommer, hevder Daily Mail, men den italienske klubben nektet å slippe brasilianeren. Det var hovedtrener Maurizio Sarri som skal ha satt ned foten for en overgang bort for vingen.

Chelsea skal ha gått i forhandlinger med Emerson og hans representanter for å komme til enighet om en ny avtale for 25-åringen, skriver Daily Express. Unggutten Callum Hudson-Odoi skal også være nær en ny avtale med londonklubben. Express melder at det skal være snakk om en femårskontrakt verdt 180.000 pund i uka for 18-åringen.

Chelsea soner for tiden en straff som gjør at den blå klubben ikke kan registrere nye spillere, men det skal være håp på Stamford Bridge. Klubben skal nemlig ha informert agenter om at de tror straffen vil bli redusert og at Chelsea igjen vil være aktive på overgangsmarkedet i januar, skriver The Mirror.

Tottenham skal ha hatt folk på plass for å titte nærmere på Fenerbahçe-spissen Vedat Muriqi som var i aksjon for Kosovo nylig. Speidere fra Lazio, Fiorentina og Napoli skal også ha vært på plass for å følge 25-åringen, ifølge FourFourTwo.

Daily Mail skriver at Tottenham hadde håpet å sikre seg Nicolo Zaniolo fra Roma i sommer, men endte til slutt opp med å kjøpe Giovani Lo Celso i stedet. Det er Zaniolos agent som kommer med denne påstanden.

Manchester United-keeper David De Gea er i ferd med å bli enig med klubben om en ny kontrakt verdt rundt 290.000 pund i uka. Det er i nærheten av det samme som Paul Pogba tjener, skriver The Guardian.

Bundesliga-klubben Paderborn er ute etter Crystal Palaces Jairo Riedewald. Tyskerne skal ha gjort et forsøk på å hente nederlenderen på lån i sommer, uten å lykkes, men skal være villig til å prøve igjen i januar, melder Football London.