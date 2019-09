Tirsdagens Premier League-rykter

Real Madrid holder et øye med Raheem Sterling, melder El Mundo Deportivo.

Vi begynner i Spania, der avisen El Mundo Deportivo skriver at Real Madrid har Raheem Sterling på sin radar. 24-åringen har vært blant Manchester Citys aller viktigste spillere de siste sesongene og står bokført med fem mål på fem kamper denne sesongen.

Manchester United har åpnet forhandlinger med Paul Pogba om en ny kontrakt, skriver The Times. Franskmannens gjelende avtale strekker seg fram til sommeren 2021.

Liverpool nærmer seg en avtale med Nike, som vil gjelde fra og med neste sesong, skriver The Telegraph. Merseyside-klubben bruker for tiden New Balance-drakter og tjener ifølge avisen rundt 45 millioner pund i året på avtalen. Nå er det håp om å lande en utstyrsavtale nærmere den Manchester United har, på rundt 75 millioner pund i året.

Bayer Leverkusen-spiller Kai Havertz følges tett av Manchester United, Arsenal og Chelsea etter 17 mål på 34 bundeligakamper i fjor, skriver The Sun. 20-åringen skal ha en prislapp på 90 millioner pund.

Les også: Roy Keane bekymret for United: - Sjokkert og trist

Italienske Tuttosport hevder Juventus er interessert i Chelsea-vingen Willian og at klubben kan komme til å gjøre et forsøk på å hente brasilianeren når kontrakten hans med Chelsea går ut til sommeren.

En spiller som kan komme til å gå motsatt vei allerede i januar er Mario Mandzukic. Juventus-spillerens forhandlinger om en overgang til Qatar skal ha låst seg, og kroaten foretrekker heller en overgang til Premier League i vinter, skriver Tuttosport.

Vi holder oss i Italia, der Sport Mediaset rapporterer at AC Milan er interessert i å hente Serge Aurier fra Tottenham.

Chelsea håper stoppertalentet Fikayo Tomori vil signere en ny femårskontrakt med klubben i løpet av kort tid, skriver Gazzetta dello Sport.