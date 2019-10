Tirsdagens Premier League-rykter

Spår at én av verdens mest ettertraktede fotballspillere kommer til å skifte klubb om ikke så veldig lenge.

Jadon Sancho er et hett navn og Borussia Dortmund-spilleren kobles til blant andre Manchester United. Sportsdirektør i Dortmund, Michael Zorc, sier til Kicker at han ikke ser for seg at unggutten blir lenge i den tyske toppklubben. Det kan med andre ord bety at en overgang for 19-åringen kan skje allerede neste sommer.

Chelsea-spiss Tammy Abraham skal ha bestemt seg. Han kommer til å vrake spill for Nigeria og heller satse på England. Det hele avhenger imidlertid av at Gareth Southgate tar ut Abraham til de kommende landskampene, ifølge Telegraph.

Jan Vertonghens kontrakt med Tottenham løper ut etter denne sesongen, men belgieren har hintet om at han kan komme til å signere en ny, melder London Evening Standard.

Også Daily Mail nevner Vertonghens situasjon i Spurs og hevder at partene allerede er i gang med forhandlinger rom en ny avtale.

Ifølge The Athletic så er Mario Mandzukic på radaren til Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Italienske Calciomercato hevder på sin side at Juventus-spilleren også er aktuell for en overgang til Los Angeles FC i MLS.

Manchester United kobles igjen med Tottenham-spilleren Toby Alderweireld, ifølge Tuttosport. Overgangen kan bli en realitet allerede i januar, hevdes det.

Arsenal skal ha planer om å kikke nærmere på ungareren Dominik Szoboszlai som skal i aksjon for Red Bull Salzburg mot Liverpool i Champions League onsdag kveld. Londonklubben skal være interessert i å legge inn et bud på den 18 år gamle midtbanespilleren, melder Football Insider.

Liverpool skal være i ferd med å styrke trenerstaben. Vitor Matos, som nå jobber i FC Porto, skal være i forhandlinger med klubben, skriver Liverpool Echo.

Eric Bailly blir trolig ikke å se for Manchester United med det første. Ivorianeren sliter fortsatt med kneet og det meldes at han er ute til over nyttår, ifølge The Sun.

Roma skal følge situasjonen til Wolves-spilleren Adama Traore, hevder Calciomercato.