Tirsdagens Premier League-rykter

Solskjær frykter sparken, Wenger sier nei til Premier League-retur.

Manchester United har et ønske om å kvitte seg med Alexis Sánchez (30) for godt neste sesong. Dersom det går i orden kommer den chilenske angrepsstjernen, som nå er utlånt til Inter, til å få betalt mye av en overgangssum på rundt 25 millioner pund rett til sin egen lomme, ifølge The Sun.

Sánchez skyhøye lønn som Man. United-spiller skal være en viktig årsak til dette. 30-åringen fikk angivelig en grunnlønn på 300.000 pund, eller 3,36 millioner kroner, i uka da han kom til Old Trafford fra Arsenal i januar 2018. I tillegg til det skal Sánchez ha fått med 1,12 millioner kroner ukentlig for såkalte bilderettigheter, samt opptil 1,79 millioner kroner hver uke i prestasjonsbaserte bonuser, i United-avtalen.

Det hele tilsvarer mer enn 50 millioner pund, eller over 560 millioner kroner i lønnsutbetalinger ut den fire år lange kontraktstida Alexis Sánchez signerte på da han ble Manchester United-spiller.

The Sun påstår også at Ole Gunnar Solskjær har sagt til sine underpresterende spillere i Manchester United at de kommer til å få ham sparket fra managersetet om de svake resultatene fortsetter. Solskjær skal ha advart spillerne om at han kan bli fjernet fra jobben allerede rett etter landslagspausen, dersom United taper hjemme for den suverene ligalederen Liverpool.

Også Daily Mail skriver at Solskjær frykter for jobben sin om det skulle bli et klart tap for Liverpool på Old Trafford søndag 20. oktober.

I samtale Talksport kommer tidligere Manchester United-stjerne Lee Sharpe med et forslag til løsning på klubbens problemer, selv om hans variant kanskje virker noe usannsynlig: Solskjær trenger 300 millioner pund han kan bruke på en spiss av kaliberet til Tottenhams Harry Kane (26).

Celtics unge vidunderbarn Karamoko Dembélé (16) er på radaren til Arsenal, skal vi tro The Sun. At Gunners til slutt fikk kloa i venstrebacken Kieran Tierney (22) fra samme klubb i sommer er bare en fordel i kappløpet mot andre Premier League-klubber om Dembélés signatur, hevder tabloidavisa. Borussia Dortmund er angivelig også veldig interessert i den 16 år gamle Celtic-vingen.

Everton vurderer å satse på en signering av en annen Dembélé, nemlig Lyons Moussa Dembélé (23). Angriperen, som for øvrig også har fortid i Celtic, kan ende opp med å koste hele 40 millioner pund, ifølge Daily Star.

Gabriel Martinelli (18) har levert bra i kampene han har fått spille for Arsenal så langt. Om kort tid kan den unge angriperen stå overfor et valg om hvilket landslag han vil representere, skriver Daily Mirror. Martinelli er født og oppvokst i Brasil, men skal også være ønsket av farens hjemland Italia.

Arsenals managerlegende, Arsène Wenger (69), avslører overfor Sky Sports at han har sagt nei til flere tilbud om å bli Premier League-manager igjen. Franskmannen forlot Arsenal i mai i fjor, etter hele 22 år i storklubben fra Nord-London. 69-åringen vurderer nå å gi seg som fotballtrener for godt, og heller takke ja til en jobb i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) som direktør for fotballens utvikling på verdensbasis.

SA NEI TIL PREMIER LEAGUE: Arsène Wenger. Foto: Mike Egerton (Pa Photos / NTB scanpix)

Samme Wenger sa nylig til BeIN Sports at Tottenhams spillere ser ut til å ha mistet lysten de har vist til å kjempe mot de beste i foregående sesonger. Wenger mener Christian Eriksen er et eksempel på en viktig spiller som nå virker tilsidesatt fordi han ikke ønsker å forlenge avtalen med Spurs.

En annen londonbosatt Christian, Chelseas nyankomne Christian Pulisic (21), erkjenner overfor The Guardian at han er frustrert over lite spilletid på Stamford Bridge siden overgangen fra Borussia Dortmund.

Venezuelas landslagsspiss Salomón Rondón (30) innrømmer ifølge Newcastle Chronicle at han kunne tenkt seg å skrive under for Newcastle permanent etter forrige sesongs utlån fra West Bromwich. Men ifølge Rondón fikk han aldri tilbud om det fra geordiene. 30-åringen endte isteden opp samme sted som Newcastles eksmanager Rafa Benítez, nemlig i kinesiske Dalian Yifang.

Crystal Palace-manager Roy Hodgson er klar på at klubben trenger en ny spiss i januar hvis de skal fortsette å utfordre lagene som kjemper om topp seks-plassene. Hodgson er også på jakt etter nye sidebacker i neste vindu, melder Evening Standard.

Husker dere den tidligere Aston Villa- og Leicester-spissen Julian Joachim? Nå har 45-åringen gjort debutert for klubben Bourne Town på nivå ti i engelsk fotball, og gjort braksuksess, rapporterer Birmingham Mail. Joachim sto nemlig for samtlige fire scoringer i 4-3-seieren over Raunds Town i United Counties League Division One. Litt av en debut i en alder av 45 år!