Tirsdagens Premier League-rykter

Crystal Palace ønsker å forsterke seg ved å signere fransk landslagsspiller.

London-laget har overrasket mange i starten av Premier League-sesongen, og ligger for øyeblikket på en 6. plass på tabellen. Laget til Roy Hodgson har likevel ikke scoret noe særlig med mål, kun åtte mål på ni kamper, og er dermed på utkikk etter en ny spiss.

Hodgson tror at løsningen kan være å hente Oliver Giroud fra Chelsea. Franskmannen er ute i kulden hos Chelsea-manager Frank Lampard, og skal være interessert i å forlate klubben i januar,

skriver Daily Star.

Everton og Liverpool skal være interessert i 17-åringen Joe Gelhardt fra Wigan, skriver Liverpool Echo. 17-åringen har imponert stort på alderbestemte landslag for England, og skal altså nå være på radaren til storklubbene i Liverpool.

Storklubbene Juventus og Atletico Madrid viser interesse for det 19 år gamle stjerneskuddet Nathan Ferguson fra West Bromwich, ifølge The Sun. 19-åringen er en rask og allsidig forsvarsspiller som har imponert i Championship så langt, og dermed har tiltrukket seg oppmerksomhet fra langt større klubber.

Arsenal og AC Milan leder an i kampen for å signere Bundesliga-midtstopperen Dayot Upamecano. Franskmannen har imponert i RB Leipzig, og kan snart være på vei til større klubber. Ifølge Daily Mail er det London-klubben som er i førersetet for å sikre seg 20-åringens signatur, og de skal være klare til å legge 50 millioner pund på bordet for å sikre seg midtstopperen.