Tirsdagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær kan sende en av sine mest rutinerte menn til Italia i januar, hevder engelsk TV-kanal.

Ifølge Daily Mail skal Gareth Bale ha dratt til London mandag for å møte sin agent. Ifølge Real Madrid skal Bale ha reist til den engelske hovedstaden på grunn av personlige grunner, skriver Marca. Det er knyttet spenning til hvor waliserens fremtid ligger. Alt fra Kina, England og til andre europeiske klubber virker å vurdere Bale som en aktuell forsterkning.

Nyheten om at Jack Rodwell kunne være på vei til Roma slo ned som en liten bombe forrige uke. Nå skrive Corriere dello Sport at den italienske klubben har avslått muligheten til å signere engelskmannen som står uten kontrakt.

Tottehams belgiske stopper Jan Verthongen skal være ønsket av Inter. London-klubben skal ha avslått å selge Verthongen i januar, ifølge The Guardian. Serie-A-klubben håper å kunne hente Verthongen når kontrakten hans går ut til sommeren.

Inter skal også planlegge et forsøk på å hente Nemanja Matic fra Manchester United i januar, det skriver Sky Sports. Serberen har fått lite spilletid denne sesongen under Ole Gunnar Solskjær.

Sky Sports melder at Arsenal skal ha et møte med Granit Xhaka en av de nærmeste dagene for å diskutere hans reaksjon på å bli byttet ut i kampen mot Crystal Palace søndag. Sveitseren skal også ha fått besøk av tre lagkamerater etter kampen, skriver The Athletic.

Besiktas skal ikke være helt fornøyde med keeper Loris Karius. Nå skal tyrkerne ønske å sende tyskeren tilbake til Liverpool før den toårige låneavtalen løper ut, det melder tyrkiske Takvim.

Det italienske stortalentet Sandro Tonali skal være ønsket av Manchester City samt flere andre store klubber. Blant dem PSG være som har sendt speidere for å finsikte italieneren i tirsdagens kamp mot Inter, det skriver Mercato 365.

Ifølge Sky Sports skal Chris Smalling vende tilbake til Manchester United etter at låneoppholdet hos Roma utløper.

Bayern Munchens sportsdirektør Hasan Salihamidzic insisterer på at Thomas Muller ikke vil bli solgt i januar. Tyskeren skal være ønsket av Manchester United, men den tyske klubben sier nå at de ikke ønsker å selge sin veteran, det skriver Sky Sports.