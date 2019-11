Tirsdagens Premier League-rykter

En brennhet tysk spiss, Chelsea med store planer for januar og en midtbanemann som kobles sterkt med Manchester United.

Real Madrid ønsker Raheem Sterling fra Manchester City og skal være villig til å sende Gareth Bale, samt 70 millioner pund motsatt vei for å sikre seg den brennhete engelskmannen, hevder Sky Sports.

Chelsea har to sterke navn på ønskelisten om de skulle få tillatelse av FIFA til igjen å signere spillere. Wilfried Zaha fra Crystal Palace og Timo Werner fra RB Leipzig er ønsket av londonklubben, ifølge Daily Express.

Skal vi tro The Telegraph så kommer Chelsea-sjef Frank Lampard til å ha bra med penger å bruke i januarvinduet. Avisen skriver at manageren får rundt 150 millioner pund å rutte med.

Chelsea skal også være med i kampen om Lyon-spissen Moussa Dembele. Spissen skal også være ønsket av Manchester United, skriver Daily Mail.

Manchester United og Liverpool har begge også tidligere blitt koblet med Timo Werner, men RB Leipzig skal ha gitt klar beskjed om at de ikke er villig til å slippe spissen, melder The Mirror.

Declan Rice fra West Ham skal stå høyt på ønskelisten til Manchester United neste sommer. United kan imidlertid finne på å signere midtbanespilleren allerede i januar, skulle muligheten by seg, hevder Goal.com.

Tidligere Manchester United-manager José Mourinho ble nylig koblet med Arsenal, men skal også være åpen for å ta over i Bayern München. Den tyske storklubben sparket nylig hovedtrener Nico Kovac, ifølge London Evening Standard.

Tidligere Arsenal-boss Arsene Wenger skal også være blant kandidatene til å få Bayern München-jobben, melder The Guardian.

Paul Pogba blir trolig ute i ytterligere fire uker med skaden som har plaget ham en stund, melder ESPN.

Wolves planlegger å legge inn et bud på rundt 13 millioner pund for den svenske midtbanespilleren Dejan Kulusevski som spiller i Atalanta. Han blir også koblet med Manchester City og Arsenal, ifølge Sports Witness.

Manchester United skal ha takket nei til et bud på 13 millioner pund fra Roma for midtstopperen Chris Smalling, hevder Daily Star. Smalling er for tiden på lån i Serie A-klubben og han har imponert stort der.

Tottenham skal ha tilbudt unggutten Japhet Tanganga en ny kontrakt. 20-åringen er på utgående kontrakt med londonklubben, ifølge Football Insider.

Wolves, Watford og Newcastle er alle med i jakten på forsvarsspilleren Aurelio Buta, skriver Birmingham Mail. Han spiller til daglig i Royal Antwerp.

Leicester skal ha åpnet forhandlinger med belgiske Club Brugge om en overgang for spissen Emmanuel Dennis, melder Leicester Mercury.

Leicester, Wolves og Everton ser alle på muligheten til å hente Burnley-vingen Dwight McNeil, ifølge Teamtalk.

Newcastle og Leicester skal være interessert i å signere Metz-spissen Habib Diallo, melder Daily Express.