Tirsdagens Premier League-rykter

Tottenham skal ha vist interesse for Manchester United-flopp.

Memphis Depay ble aldri noen suksess i Manchester United, men den nederlandske landslagsspilleren har imponert de siste sesongene for franske Lyon. Nå melder blant andre The Mirror at Tottenham er interessert i å kjøpe 25-åringen for 50 millioner pund.

Enkelte engelske medier hevdet tidligere denne uken at Manchester United vil prøve å hente tilbake Zlatan Ibrahimovic som vil være tilgjengelig gratis når overgangsvinduet åpner i januar. Nå skriver imidlertid Sky Sports at United ikke kommer til å signere svensken på nytt.

Manchester United skal derimot være interessert i å signere tidligere spiller Wilfried Zaha fra Crystal Palace. Den ivorianske landslagsspilleren klarte aldri å slå gjennom hos United da han spilte for klubben mellom 2013 og 2015, men har de siste årene utviklet seg mye og blitt en nøkkelspiller for Crystal Palace. Nå hevder The Sun at Manchester United er villige til å betale 70 millioner pund for Zaha.

Les også: Sterling kastet ut av laget etter nytt bråk med Liverpool-stjerne

Daily Express hevder at Southampton håper å signere Genk-angriper Mbwana Samatta. Avisen skriver at spilleren skal være tilgjengelig for cirka 10 millioner pund, og at Newcastle og West Ham også viser interesse for Samatta.

Bayern München fortsetter jakter på ny permanent manager. Daily Star hevder at Tottenham-manager Mauricio Pochettino topper tyskernes ønskeliste, mens også tidligere Liverpool- og Bayern München-spiller Xabi Alonso skal være et mulig alternativ.

West Ham har måttet stole på spanske Roberto som keeper denne høsten etter at Lukasz Fabianski skadet seg. London-klubben skal imidlertid ikke være helt fornøyde med reserven og nå vurderer de å kjøpe ny målvakt i januar, skriver The Athletic.

Christian Eriksen ser ut til å forlate Tottenham i januar eller til sommeren, og Spurs har for lengst satt i gang jakten på danskens erstatter. Daily Express skriver nå at Tottenham vurderer om de skal hente Ajax-stjerne Hakim Ziyech.

Arsenal-manager Unai Emery er under hardt press etter en skuffende sesongstart. Nå skriver London Evening Standard at spanjolen vil bli gitt seks kamper på å bevise at han er rett mann for The Gunners.