Tirsdagens Premier League-rykter

Sander Berge jaktes på av flere storklubber. Nå nevnes Chelsea som en mulig destinasjon for den norske landslagsspilleren.

West Ham har fått en vanskelig start på Premier League-sesongen og ligger på 16. plass etter 12 serierunder. The Mirror skriver tirsdag at klubbledelsen vil kontakte Rafa Benitez dersom de bestemmer seg for å sparke manager Manuel Pellegrini. Benitez er for tiden trener for kinesiske Dalian Yifang, hvor blant andre Marek Hamsik og Samuel Rondon spiller.

Mauricio Pochettino skal ha hatt samtaler med styreformann Daniel Levy om sin fremtid i Tottenham forrige uke. En kilde sier til The Guardian at det synes lite sannsynlig at argentineren blir sittende særlig mye lenger, dersom ikke resultatene forbedrer seg dramatisk.

Flere europeiske storklubber har vist interesse for Norges egen Sander Berge de siste månedene. Tidligere har Liverpool og Napoli blitt nevnt, men Goal.com hevder at også Chelsea følger nøye med 21-åringen.

Chelseas formsterke brasilianer Willian har kontrakt med London-klubben ut året. Ifølge Mundo Deportivo vil han avslå forslaget om en ny toårskontrakt fordi han håper å gå gratis til Barcelona i sommer.

Ryktene rundt Paul Pogba går året rundt, og nå er det italienske Tuttosport som har en ny oppdatering rundt Manchester Uniteds franskmann. Avisen hevder nemlig at 26-åringen vil foretrekke en overgang til Juventus dersom han skal forlate United.

Spekulasjonene rundt Pep Guardiolas fremtid er også godt i gang etter en overraskende tung start på sesongen for Manchester City. Spanjolens agent bekrefter avviser imidlertid at en retur til Bayern München kan bli aktuelt, skriver AS.

Manchester United var et av flere Premier League-lag som ble koblet til Bruno Fernandes i sommer. Noen overgang ble det aldri for Sporting-spilleren, men nå skriver portugisiske O Jogo at det kan skje i januar. Klubben har nemlig 57 millioner pund i gjeld og kan komme til å måtte selge 25-åringen, hevder avisen.

Erling Braut Haaland er ikke eneste Salzburg-spiller på radaren til storklubbene i Europa. Ifølge Football Insider planlegger Arsenal et grundig speideroppdrag rundt 19 år gamle Dominik Szoboszlai.