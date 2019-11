Tirsdagens Premier League-rykter

Zlatan Ibrahimovic med nytt hint om klubbfremtiden?

Den svenske superstjernen Zlatan Ibrahimovic er glad i kryptiske meldinger, og ofte skal man ikke legge for mye vekt på det som kommer. Nå er den klubbløse svensken på gang igjen, og denne gangen har han lagt ut en video med bilde av en Hammarby-drakt med Ibrahimovic på ryggen. Så gjenstår det å se om det er et hint om hans neste klubb eller bare nok en PR-jippo. Også Manchester United og Tottenham har vært koblet til den klubbløse spissen.

Tottenhams ferske manager Jose Mourinho har begynt å forberede seg til januarvinduet. Nå har han ifølge BBC bedt agenten Jorge Mendes om å holde ham oppdatert om situasjonen til Benficas forsvarsspiller Ruben Dias og midtbanespiller Bruno Fernandes. Sistnevnte ble koblet til Manchester United så sent som i sommer.

Det svirrer også noen rykter rundt vår norske midtstopper Kristoffer Ajer. Nå skriver nettstedet 90min at Leicester forbereder et bud verdt 20 millioner pund i januar. Ajer (21) har vært fast for Celtic over lang tid.

Chris Smallings agent skal ifølge Corriere della Sera ha reist til Italia for å starte forhandlingene om en permanent overgang til Roma. 30-åringen har imponert stort siden han kom på lån fra Manchester United.

Les også Neville mener Solskjær er nødt til å ta grep

Manchester City-stjernen Raheem Sterling har vært i kjempeform denne sesongen, og nå melder FourFourTwo at 24-åringen ønsker å vente med å signere en ny kontrakt til han vet om Pep Guardiala binder seg til City fremover eller ikke.

Guardiola har samtidig advart andre klubber om at Mikel Arteta, som kobles til managerjobb i både Arsenal og Everton, blir værende i City for resten av sesongen.

Den spanske avisen Sport skriver at Barcelona-forsvarer Samuel Umtiti nekter å avskrive en overgang til Lyon. Også Arsenal skal være interessert i midtstopperen.

Til slutt minner vi dere på at dere kan følge Nettavisens Silly Season-podcast ukentlig her. I podcasten går vi gjennom den siste tidens heteste rykter og vurderer hvor troverdig de er.

Les også - Merkverdig hvordan den norske offentligheten nærmest klarte å avskrive Ødegaard