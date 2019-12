Tirsdagens Premier League-rykter

Det merkes at det er i ferd med å dra seg mot neste overgangsvindu.

Vi begynner i London, der Tottenhams danske midtbanespiller Christian Eriksen er et hett tema. Nå melder The Telegraph at dansken har gjort det krystallklart overfor klubben at han ikke vil fornye kontrakten med klubben. Den går ut til sommeren, og dermed tyder mye på at han kan forsvinne allerede i kommende vindu. Manchester United har tidligere blitt koblet til 27-åringen, i likhet med klubber som Real Madrid og Barcelona.

AC Milan skal ifølge Calciomercato ha blitt tilbudt Chelseas franske angrepsspiller Olivier Giroud. 33-åringen skal bli vurdert som overflødig på Stamford Bridge.

Arsenal-styret skal ifølge The Mirror ha bestemt seg for at førstevalget til å erstatte Unai Emery er tidligere Arsenal-kaptein Mikel Arteta.

Samtidig melder The Mirror at klubben likevel har en liste på 12 navn de anser som mulige kandidater til jobben.

London Evening Standard hevder på sin side at Arsenal gjerne tilbyr Fredrik Ljungberg jobben på fast basis om han klarer å få resultatene på sin side.

Den sparkede Tottenham-sjefen Mauricio Pochettino er også koblet til Arsenal av seriøse kilder som The Athletic. Nå hevder Fox Sports at argentineren er åpen for en umiddelbar ny trenerjobb i Premier League.

Real Madrid skal ifølge Calciomercato være klare til å legge inn et bud på Napolis 28-åring Kalidou Koulibaly, som lenge skal ha vært i søkelyset til Manchester United. Calciomercato hevder imidlertid et bud fra den spanske hovedstadsklubben først kan komme til sommeren.

Roma skal være så fornøyde med Chris Smalling at de planlegger å legge inn et forbedret bud til Manchester United for å beholde ham i Italia, skriver Manchester Evening News. Smalling har vært så god at han til og med tidvis har fått spille med kapteinsbindet.

Liverpool skal igjen ha sendt speidere for å kikke nærmere på Trabzonspors tyrkiske keeper Ugurcan Cakir, hevder The Mirror. Cakir vil i så fall gå inn som en reservekeeper bak det soleklare førstevalget Alisson Becker.

Zlatan Ibrahimovic (38) har ifølge Telegraph kommet til enighet med Milan om å returnere dit. Samtidig skal den svenske supertsjernen ha sagt nei til en sjanse for å bli Premier League-spiller igjen. Ibrahimovic ankommer Milan gratis etter at toårsavtalen med LA Galaxy i Major League Soccer løp ut tidligere i år. Les mer her.

