Tirsdagens Premier League-rykter

Manchester United får konkurranse om Tottenhams midtbaneelegant.

Vi starter dagens ryktekavalkade med Christian Eriksen, hvis fremtid forblir uavklart. Skal vi tro 90min, så er Manchester United stadig interessert i Tottenhams danske midtbanespiller, men klubben får konkurranse om Eriksens signatur i januar, melder nettstedet.

Eriksen vil være en forsterkning på Ole Gunnar Solskjærs midtbane, men der finner vi også en skotte som har gjort sakene sine svært bra denne sesongen. Scott McTominay skal nå bli tilbudt en ny og forbedret kontrakt av klubben, melder The Sun.

Vi runder av med United-relaterte rykter med Chris Smalling, som i dag rapporteres å være ønsket av Inter og Juventus, i tillegg til Arsenal som også ble nevnt i denne spalten på mandag.

Jarrod Bowen hevdes å være på radaren til Newcastle og Bournemouth, skriver 90min. Det er ikke klart om klubbene ønsker å gjøre et fremstøt på Hull-spilleren allerede i januar.

Frank Lampard har hatt stor suksess med å bringe Chelseas unggutter inn i laget så langt denne sesongen, en fremgangsmåte London-klubben ikke har vært alt for kjent med de siste sesongene. Nå har klubben dog fått lov til å handle spillere i januar, men Evening Standard mener å vite at Chelsea-treneren er skeptisk til å bruke store summer på spillere i januar.

Everton-eventyret har kanskje ikke gått helt som planlagt for Cenk Tosun. I den anledning har Besiktas-president, Ahmet Nur Cebi, uttalt at de ikke kommer til å gjøre et fremstøt på 28-åringen. Det totalt motsatte av «come to Besiktas», der altså. Dette skal ha blitt sagt på Hayatta Besiktas Radio station, melder Liverpool Echo.

Kanskje går Tosun bedre tider i møte i Everton, avhengig av sin nye manager.

Mandag meldte Sky Sports at klubben har tatt kontakt med Unai Emery, som nylig ble avskjediget i Arsenal.

Nå melder samme kilde at Rafael Benitez ikke er interessert i en overgang tilbake til Premier League med det første. Den tidligere Liverpool- og Newcastle-treneren er i dag i kinesiske Dalian Yifang.

