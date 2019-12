Tirsdagens Premier League-rykter

Chelsea forbereder seg til igjen å kunne handle spillere i januar. Samtidig jobber Everton og Arsenal på for å finne seg nye managere.

Chelsea planlegger for januar-shopping når overgangsvinduet åpner rett etter nyttår. Nå hevder Daily Mail at London-klubben har satt opp Timo Werner fra RB Leipzig og Moussa Dembele fra Lyon på sin ønskeliste over nye spillere.

Manchester United-veteran Ashley Young forbereder seg på å forlate klubben til sommeren. Ifølge ESPN er 34-åringen klar for å snakke med nye klubber i januar.

Leicester har hatt en svært god høst i Premier League denne sesongen. Nå jakter klubben ytterligere forsterkninger før andre halvdel tar til. Ifølge Leicester Mercury er klubben «svært interessert» i å få til en overgang for Merih Demiral. Den 21 år gamle tyrkeren er Juventus sin eiendom og skal være verdsatt til rundt 25 millioner pund.

Flere av de rutinerte spillerne i Tottenham sin tropp skal ha oppfordret Jose Mourinho til å signere Adama Traore fra Wolverhampton etter lagenes møte i helgen. Flere av Spurs-spillerne skal ha blitt imponert over 23-åringen, melder Football Insider.

Leicester City, Newcastle, Southampton og Leeds United skal alle forsøke å få til en overgang for 22 år gamle Jarrod Bowen fra Hull City, ifølge Leicester Mercury. Den engelske angriperen har vært i god form for Championship-klubben i år.

Liverpool er interessert i å signere Coventry City's 19 år gamle venstreback Sam McCallum, det skriver 90min.com.

Jürgen Klopp og Liverpool skal også ha fulgt den tyske keeperen, Steven Benda, sin utvikling i det siste. Aston Villa skal også følge med på 21-åringen som for tiden spiller i Swindon Town, det er Football League World som melder dette.

Mye managerrykter i disse dager. Arsenal skal ha satt inn støtet på Manchester City-assistent Mikel Arteta, noe som skal ha gjort de lyseblå fra Manchester rasende, det melder Mirror.

Carlo Ancelotti skal på det nærmeste være klar som Evertons nye manager, skriver Sky Sports.

Den jobben kunne fort Unai Emery ha fått, men spanjolen takket nei til Everton fordi han mente det var for tidlig å ta en ny manager-jobb i Premier League så kort tid etter å ha fått sparken i Arsenal, det skriver Marca.

Ifølge Daily Express skal kinesiske Dalian Yifang ha vunnet kampen om Mario Mandzukic sin underskrift i kamp med Manchester United.

Kun dager etter ydmykelsen fra midlertidig Everton-manager Duncan Ferguson, kan Moise Kean være på vei vekk fra klubben. Ifølge Daily Star skal Roma forberede et lånetilbud for spissen, med mulighet for en permanent overgang til sommeren.

Napoli skal ønske seg Arsenals Lucas Torreira på lån resten av sesongen. Football London antyder at italienerne skal ha lagt 3 millioner euro på bordet for å få til en avtale.

