Tirsdagens Premier League-rykter

Storklubbene planlegger aktivitet på overgangsmarkedet også i 2020.

Erling Braut Haalands fremtid er fremdeles usikker. Hvilken klubb trekker det lengste strået i jakten på den norske storscoreren. RB Leipzig er en av klubbene som håper å lande en avtale med Haaland. Nå uttaler sportsdirektør Oliver Minttzlaff at den tyske klubben sliter med å konkurrere med Manchester United i kampen om Haaland. Ifølge Daily Mail skal det være vanskelig for Leipzig og henge med på de økonomiske rammene.

Barcelona planlegger allerede for neste sesong. Ifølge spanske Mundo Deportivo skal katalanerne ønske å hente Neymar tilbake til klubben fra PSG.

Chelsea skal ha blitt tilbudt muligheten til å hente Isco fra Real Madrid. 27-åringen har en prislapp på 44 millioner pund og vil eventuelt finansiere en mulig overgang for Christian Eriksen fra Tottenham til Madrid-klubben. Det melder The Mirror.

Arsenals Sead Kolasinac har hatt et turbulent år i London. Nå skal bosnieren være på blokka til Napoli og Roma som begge ønsker å hente venstrebacken, ifølge Sky Sports.

Paul Pogba sin drømmeovergang til Real Madrid skal ha fått seg et skudd for baugen. Ifølge Daily Mail skal Real Madrid ha fortalt agent Mino Raiola at de ikke kommer til å gjøre et forsøk på å signere Pogba i januar.

Jose Mourinho skal ha sett seg ut West Ham-stopper Issa Diop som en forsterkning til forsvaret sitt. Ifølge Express må Tottenham ut med 50 millioner pund for 22-åringen.

Tottenham er også interessert i å forsterke midtbanen. 20 år gamle Boubakary Soumare skal stå på ønskelisten til London-klubben. Midtbanespilleren er også ønsket av Manchester United, ifølge L'Equipe.

Manchester United skal ha gitt beskjed til både Nemanja Matic og Marcos Rojo om at de begge kan forlate klubben s fort en mulighet byr seg, det skriver Daily Star.

AC Milan sliter som aldri før. Allikevel har de spillere som vekker interesse hos andre klubber, som for eksempel Franck Kessie. 23-åringen følges tett av Wolverhampton og italienerne skal ha satt en prislapp på 26 millioner pund på midtbanespilleren, det melder italienske Calciomercato.

Atletico Madrid ser ut til å lande en overgang for Edinson Cavani. Da må også noen spillere ut portene på Wanda Metropolitano i den spanske hovedstaden. Ifølge franske L'Equipe skal Thomas Lemar være sterkt ønsket av Lyon. En overgang kan skje i januar.

Tottenham sikret seg Leeds-talentet Jack Clarke i sommer. Vingen ble lånt rett tilbake til Leeds, men har slitt med å få spille denne sesongen. Nå vurderer Tottenham å kalle 19-åringen tilbake fra utlån for å sende han til en annen klubb. Fulham og Brentford nevnes som aktuelle steder, skriver Daily Mail.

Ifølge Talksport skal Everton ha sett seg ut to spisser som mulige overgangsmål. Raul Jimenez fra Wolverhampton og Danny Ings fra Southampton skal være ønsket på Goodison Park.

