Tirsdagens Premier League-rykter

Thomas Lemar kan ende opp i London.

For Independent melder at Tottenham nå vurderer å gjøre et fremstøt på å få låne Atletico Madrids Thomas Lemar, med en opsjon som vil la klubben kjøpe franskmannen for rundt 60 millioner euro.

Mirror skriver at Manchester City har blinket seg ut Inters midtstopper Milan Skriniar. Slovaken skal også være på radaren til Barcelona og Real Madrid.

LES OGSÅ: Fotballhistoriens ti verste januar-overganger (+)

Samme avis skriver også at nettopp Inter skal ha lagt inn et bud på 20 millioner pund på Christian Eriksen. Inter-trener Antonio Conte skal imidlertid foretrekke å signere Arturo Vidal fra Barcelona framfor Tottenhams danske midtbanestjerne.

Som om ikke sagaen rundt Eriksen var komplisert nok, har Inters klubbpresident Giuseppe Marotta uttalt at klubben ikke har tatt kontakt med Eriksen rundt en overgang i januar. Det melder Football.London.

Har du ikke fått nok av Inter-rykter? Da kan vi melde om at Telegraph hevder at den italienske klubben leder an i kampen om signaturen til Chelsea-spiss Olivier Giroud.

Manchester United er interessert i Leicesters James Maddison, men klubben fra Old Trafford skal være klar over at det vil bli vanskelig å lande store signeringer i januar. Det melder Sky Sports.

The Athletic skriver at Real Madrids Luka Modric har hatt samtaler med MLS-klubben DC United.

Sean Longstaff har lenge vært koblet til Manchester United, men Manchester Evening News skriver at Newcastle-manager Steve Bruce ikke har intensjoner om å selge 22-åringen.

The Guardian skriver at både Newcastle og Aston Villa vurderer å hente Brighton-spiss Glenn Murray.

Football.London skriver at West Ham er interessert i å hente Benficas portugisiske landslagsspiller Gedson Fernandes. 20-åringen vil imidlertid ikke komme på billigsalg ettersom utkjøpsklausulen er på svimlende 102 millioner pund.

Pedro Chirivella kunne endt opp i Rosenborg for noen år tilbake, men nå skriver Sky Sports at Liverpool er i ferd med å fornye kontrakten til spanjolen som spilte en god kamp mot Everton nylig.

Til slutt tar vi med at Daily Mail melder at Juventus-direktør Fabio Paratici uttaler at klubben ikke vil selge verken Emre Can eller Adrien Rabiot til tross for interesse fra Manchester City og Everton.

Les også Deila ferdig i Vålerenga