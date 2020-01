Tirsdagens Premier League-rykter

Manchester United er på spissjakt etter at Marcus Rashford ble skadet.

Edinson Cavani er et hett navn i ryktespaltene om dagen. Manchester Evening News melder at Manchester United må ut med en betydelig overgangssum om de ønsker å lande en avtale med Cavani i januar, istedenfor å få til en låneavtale. Ifølge avisen er spilleren selv åpen for å flytte på seg fra PSG i dette vinduet.

Inter er i gang med å legge inn bud på Tottenhams Christian Eriksen. Dansken har fått en prislapp på rundt 20 millioner euro og Inter må heve budet sitt noe om de vil ha en avtale, skriver Sky Sports.

Manchester United forbereder et bud på Lyons Moussa Dembele, det hevder franske Foot Marcato, også Manchester Evening News omtaler planene til Premier League-giganten etter at Marcus Rashford er ute med skade.

Ifølge tyske Bild er Timo Werner en het kandidat for Liverpool. Ifølge avisen skal tyskeren selv foretrekke en overgang til Anfield kommende sommer.

Everton skal ha avslått to bud fra Premier League-rivaler. Ifølge Football Insider skal de interesserte klubbene være Newcastle, Bournemouth og Sheffield United.

Ifølge Sky Sports skal Roma være interessert i Liverpools Xherdan Shaqiri. Premier League-lederen skal ikke være klare for å la sveitseren forlate klubben.

Daily Star melder at Tottenham forbereder et bud på Jack O'Connell. 25-åringen spiller for Sheffield United og hevdes ifølge avisen å være Jan Verthongen sin langsiktige erstatter.

VI FØLGER OVERGANGSVINDUET DIREKTE

Samme avis hevder også å vite at Real Madrid har slått Manchester United i kampen om å signere Donny van de Beek fra Ajax.

Ifølge Southern Daily Echo er Celta Vigo interessert i Oriol Romeu fra Southampton. Premier League-klubben skal være lunkne til å slippe sin spanjol til hjemlandet.

Jacob Bruun Larsen ser ut til å være lenger unna spilletid i Borussia Dortmund enn tidligere. Nå skal Bournemouth ha fattet interesse i dansken, det melder Daily Echo. En overgang ser dog enda ut til å være et stykke unna.

The Telegraph melder at Newcastle håper å signere Hulls Jarrod Bowen. Championship-klubben krever rundt 20 millioner pund, noe som skal ha skremt Newcastle fra å få til en avtale.

Newcastle skal også være interessert i Inters Valentino Lazaro. Det er lokalavisen Newcastle Chronicle som skriver at Steve Bruce håper å ha 23-åringen klar allerede til helgen.

Den kroatiske avisen Sportske Novosti melder at Wolverhampton ønsker å signere Dani Olmo som til daglig spiller i Dinamo Zagreb. Den spanske 21-åringen skal være verdsatt til 25 millioner euro.

