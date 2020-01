Tirsdagens Premier League-rykter

Det nærmer seg slutten av overgangsvinduet, men Manchester United er ikke mye nærmere signeringer.

Bruno Fernandes er et navn som rett og slett bare nekter å forsvinne fra rykteuniverset, og skal vi tro The Guardian har ikke Ole Gunnar Solskjær helt gitt opp den portugisiske eleganten.

Guardian skriver at United vurderer å komme tilbake med et nytt og forbedret bud før fredagens deadline. Her trekkes også Islam Slimani inn som en reel mulighet på lån i januar, antageligvis til United-supporternes store glede.

Vi bare får unna det vi har kommet over fra den røde delen av Manchester fort som sist:

Daily Star (og flere) rapporterer at United har bestemt seg for å gi Alexis Sànchez en ny mulighet til å vise at han kan mer enn å bare spille piano. Chileneren skal hentes tilbake i juni, melder avisen.

The Independent mener å vite at Edinson Cavani ikke kommer til Premier League i januar, og at spilleren som ventet signerer for Atlètico Madrid i løpet av kort tid.

Emre Can nevnes også tirsdag, og skal vi tro Metro er det flere Premier League-klubber som ønsker å hente den tidligere Liverpool-spilleren tilbake fra Juventus. Manchester United er blant klubbene, men også Tottenham og Arsenal.

Sånn, og med det var vi ankommet London, hvor de høye herrer i Arsenal forventer et fremstøt fra Barcelona, melder The Telegraph. Fremstøtet skal i all hovedsak være rettet mot Pierre-Emerick Aubameyang.

RETUR? Flere Premier League-klubber skal ønske seg Emre Can. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos)

De skal også ha vært nære å signere Flamengo-spiller Pablo Mari, men Mail melder at endringer i vilkårene i siste liten fra London-klubben nå har satt hele overgangen på vent.

ESPN drar den et lite stykke lenger - og melder at avtalen har havarert. Ifølge deres informasjon har Mari allerede returnert til Brasil.

I Tottenham jobber de hardt med å signere Steven Bergwjin, til PSVs store frustrasjon. Stemningen i Nederland har vært heller laber til denne overgangen, og spilleren har selv gått ut på sosiale medier og avkreftet at han nekter å spille for PSV - slik han har blitt anklaget for, skriver Sky Sports.

90min legger til at Bergwjin skal ha oppmuntret (krevd?) at PSV skal la han bli Spurs-spiller før vinduet stenger.

Tottenham skal også følge nøye med på Krzystof Piatek, men Telegraph advarer om at Chelsea også skal ha kastet seg inn i kampen - all den tid Frank Lampard også ser ut til å gå glipp av Cavanis tjenester.

Når vi først er inne på Chelsea, så hadde de en gang i tiden en ganske frekk angrepsspiller ved navn Daniel Sturridge. Han finner vi i dag i Trabzonspor, men skal vi tro TalkSport så har Aston Villa ambisjoner om å bringe spissen tilbake til Premier League.

Football Insider skriver at Burnley ønsker å tilby Nahki Wells til Bristol City, slik at de kan få Josh Brownhill i retur.