Tirsdagens Premier League-rykter

Den tyske landslagsstjernen skal ha åpnet døren for en overgang til av Premier Leagues storkanoner.

Ifølge den tyske avisen Kicker har RB Leipzig-stjernen Timo Werner åpnet for en overgang vekk fra Bundesligaen når sesongen er over. Det er først og fremst Liverpool som kobles med den tyske stjernen, men Manchester United og Chelsea nevnes også i hans forbindelse.

Daily Star skriver at Premier League-gigantene Tottenham og Manchester United må se langt etter en potensiell signering av Real Madrid-stjernen Gareth Bale. De hevder nemlig at dersom waliseren forlater den spanske hovedstaden, så er det ventet at han signerer for en klubb i Kina eller USA.

En som kan være på vei vekk fra Manchester United er Jesse Lingard, skal vi tro ESPN. De skriver nemlig at dersom angriperen velger å forlate Old Trafford så skal både Atlético Madrid og Roma være interesserte i å signere ham.

LES OGSÅ: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Frank Lampard skal være interessert i å selge keeper Kepa Arrizabalaga for å gjøre plass til Nick Pope fra Burnley, skriver den engelske avisen Daily Star. Den spanske landslagskeeperen skal ikke ha imponert de Chelsea-treneren trener nevneverdig.

Ifølge The Independent så er Liverpool allerede godt i gang med å signere sine stjernespillere på ny kontrakt. Samtaler skal være i gang for å forsikre seg om at Alisson og Virgil van Dijk blir værende på Anfield.

I Leicester jobbes det med sikre James Maddison på ny avtale, skal vi tro avisen Daily Mail. Den engelske midtbanestjernen har den siste tiden blitt koblet med overgang til Manchester United og Liverpool.

Den franske avisen Le10Sport skriver at Gremio-angriper Everton stod høyt på ønskelisten til fotballklubben Everton. Sammen med Arsenal skal de ha mislykket i sine forsøk på å lure vekk brassen fra sin nåværende klubb.

Ifølge Calciomercato var Leicester nære ved å miste angriperen Islam Slimani i løpet av januarvinduet. De skriver nemlig at Inter skal ha vært meget nære en signering av mannen som er utlånt til Monaco resten av sesongen.

Manchester United endte opp med å hente Odion Ighalo på overgangsvinduets siste dag, men ifølge Daily Mirror skal Ole Gunnar Solskjær ha vurdert et fremstøt på Glenn Murray fra Brighton før han falt ned på den tidligere Lyn-spissen.

Tyske Bild skriver at RB Leipzig-direktør Ralf Ragnick er i ferd med å ta over som både direktør og hovedtrener i AC Milan. Den tyske sjefen har i lengre tid blitt koblet med en lederstilling i Manchester United.