Tirsdagens Premier League-rykter

En gammel Premier League-kjenning skal være aktuell for en retur til den engelske toppdivisjonen.

Den engelske avisen Daily Express skriver at Barcelona har bestemt seg for å senke prisen på Coutinho til 77 millioner pund, og at flere klubber nå øyner en potensiell overgang for brasilianeren. Blant dem skal være gamleklubben Liverpool, så vel som Manchester United, Manchester City, Tottenham og Chelsea. Denne sesongen er brasilianeren på lån i Bayern München.

Manchester United skal fortsatt være klare til å selge chileneren Alexis Sánchez så fort overgangsvinduet åpner til sommeren, skriver Manchester Evening News. 31-åringen har ikke fungert på Old Trafford, og er på utlån i Inter denne sesongen.

Det franske tidsskriftet France Football hevder at Liverpool la inn et bud på nigerianske Samuel Chukwueze under vinterens overgangsvindu. De skriver at Liverpool fikk nei fra Villarreal på et bud tilsvarende 35 millioner euro.

Daily Mail hevder at Dries Mertens har gjort det klart at han ikke kommer til å forlenge sin kontrakt med Napoli, som går ut til sommeren. Det har gjort at Chelsea har seilet opp som favoritt til å sikre seg den belgiske angriperen.

Manchester United skal jakte spillere i Serie A, og Calciomercato hevder at Ole Gunnar Solskjærs klubb har sett på midtbanespilleren Marash Kumbulla, som til daglig spiller i Hellas Verona, på lån fra Atalanta.

Barcelona har fått dispensasjon til å hente en spiller etter at overgangsvinduet stengte i LaLiga, og skal ha sett seg ut Luis Suárez (ikke han!) fra Real Zaragoza. En overgang skal uansett virke usannsynlig da Watford, klubben han er utlånt fra, ikke ønsker å selge, rapporterer radiokanalen Cadena SER.

Abdoulaye Doucouré har vært koblet til klubber som Manchester United og Paris Saint-Germain det siste året, og han skal hevdet på et fransk TV-program at det er «enkelt» for ham å forlate Watford dersom et akseptabelt bud kommer, skriver Daily Mail.

Henrikh Mkhitaryan har ikke imponert nok til at Roma ønsker å kjøpe ham permanent, skriver Daily Mail. Armeneren er denne sesongen utlånt til den italienske hovedstadsklubben fra Arsenal.

The Sun hevder at det er Chelsea som leder an i kampen om den 17 år gamle keeperen Brad Young, som nylig har blitt tatt ut på aldersbestemte lag for England. Hartlepool-keeperen skal være ønsket av Arsenal og Manchester United.

Antonee Robinson så ut til å være klar for AC Milan mot slutten av vinterens overgangsvindu, men en overgang falt sammen for 22-åringen fra Wigan. Nå skal Chelsea, Aston Villa og Newcastle alle være interesserte i venstrebacken, skriver Daily Mirror.